Obernburger Metzgerei Heeg stellt Fleischloses selbst her

Cevapcici aus Erbsen und Rote Beete

Dieses Cevapcici ist nur ein Teil des mittlerweile umfangreichen veganen Sortiments in der Obernburger Metzgerei Heeg. Vor etwa anderthalb Jahren haben Senior-Chef Robert Heeg (58) und Sohn Nils (30) angefangen, an fleischlosen Produkten zu tüfteln. Ein Erfolgsrezept?

Die Idee dazu hatten sie schon länger. »Wir mussten zunächst schauen, wie wir das umsetzen können«, erinnert sich Nils Heeg. Erst galt es, lebensmitteltechnische Auflagen zu beachten. Dann mussten die richtigen Geräte her, um veganen Aufschnitt herzustellen. Mit dem fing es an. Danach kamen vegane Bratwürste, Hackfleisch, Geschnetzeltes aus Seitan - das ist Weizeneiweiß - dazu.

Wer vielleicht befürchtet, auf dem Arbeitstisch, auf dem Veganes entsteht, würde vorher Fleisch verarbeitet, den können die Heegs beruhigen: Alles werde unter strengen hygienischen Auflagen gereinigt. Wenn die beiden an die Arbeit gehen, stellen sie immer erst das Vegane her, sagt Nils Heeg.

Mittlerweile bietet die Metzgerei vegetarische und vegane Ware aus drei Basiszutaten an: Sojabohnen, Erbsen und Weizen. Alle Produkte übrigens ohne Zusatzstoffe. Die Zutaten kommen größtenteils aus der Region: das Seitan beispielsweise aus Darmstadt. Demnächst wollen die Heegs Produkte mit Lupinen probieren. Sie seien schon mit einem Bauern aus Wertheim in Kontakt, der die Pflanze züchtet.

Täuschend echt: Mettbrötchen aus Reiswaffeln.

Zutaten mit Eigengeschmack

Was ist bei der Produktion anders als beim Fleisch? »Vor allem die Gewürze«, sagt Robert Heeg. Beim Veganen brauche man weniger - einfach weil die Basisprodukte schon einen Eigengeschmack mitbringen. Salz, Pfeffer, Muskat, Piment - und etwas Rote Beete, damit Cevapcici und Frikadellen die Röte von Fleisch bekommen. Viel mehr sei es eigentlich nicht.

Auch mit Polenta aus Mais arbeiteten die beiden Metzgermeister. Ihre »Grillsticks« sind dagegen auf Seitanbasis mit Belugalinsen. Bis diese die richtige Konsistenz hatten, haben Vater und Sohn bestimmt ein halbes Jahr getüftelt, bis sie zufrieden waren. »Ich bin Fleischesser, aber es schmeckt«, sagt Robert Heeg. Übrigens gibt's auch eine Seitan-Mischung zum selbst verarbeiten. Da es sich um ein Trockenprodukt handelt, ist es auch ein bis zwei Jahre haltbar. Diese Mischung muss nur mit Wasser angerührt werden, dann lassen sich daraus Würste, Bällchen und sogar ein Weihnachtsbraten formen.

Insgesamt sind die Metzger zufrieden. »Am Anfang hatten wir natürlich schon Bedenken, dass die Kunden weg bleiben, aber dem war nicht so«, erinnert sich Nils Heeg. Einige »Fleischesser« hätten sich zwar gewundert, aber schließlich nicht weiter daran gestört. Und die Veganer kennen mittlerweile schon den Bereich rechts in der Theke, wo die fleischlosen Produkte liegen. Am beliebtesten seien die vegane Paprikalyoner und die Frikadellen, aber auch die Salate wie Schweden- oder Fleischsalat mit selbst hergestellter, veganer Mayonnaise.

Das fleischlose Angebot wird gut angenommen. »Wir haben auch schon vegane Caterings gemacht«, sagt Robert Heeg. Selbst der Fußballverein Darmstadt 98 sei von den veganen Bratwürsten und Co. angetan gewesen. Auch einige »Fleischesser« hätten sich noch mal umentschieden, als sie hörten, dass es beispielsweise vegane Cevapcici gibt. Eine Metzgerei im Umfeld mit vergleichbarem Angebot gebe es nicht, soweit sie wissen - erst wieder in Frankfurt. Beide essen neben Fleisch auch ihre veganen Produkte - vor allem, weil sie auch gesund sind. »Mein Vater hatte alle möglichen Krankheiten«, erzählt Robert Heeg. »Hätte ich unser jetziges Wissen über fleischlose Küche schon vor zehn oder 15 Jahren gehabt, hätte er vielleicht noch ein besseres Leben gehabt.«

Sind nach den jüngsten Schlachthofskandalen in Aschaffenburg und Eschau eigentlich mehr Menschen gekommen, die vegane Produkte wollten? »Unwesentlich«, so Nils Heeg. Es seien vielleicht zehn Kunden gewesen, die gezielt nachgefragt hätten. Besonders was in Eschau-Hobbach passiert ist, hat beide schockiert. »Ein Bauer, der bewusst kranke Tiere ins Schlachthaus liefert, das ist ein Vertrauensbruch«, sagt Robert Heeg.

Sieht gut aus: Vegane Cevapcici und Grillsticks.

»Die Nachfrage ist da«

Es sei schwierig, Transparenz zu wahren, sagen sie auch mit Blick auf den Schlachthof in Aschaffenburg. »Am sichersten ist immer noch Wild«, findet Robert Heeg. Vater und Sohn sind nicht nur Metzgermeister, sondern auch Jäger und schießen selbst. »Da wissen wir genau, wo das Fleisch herkommt, und auch, unter welchen Umständen das Tier gestorben ist.«

Mit den veganen Produkten wollen sie weitermachen. »Es macht einfach Sinn. Die Nachfrage ist da«, sagen sie. Und legen die nächste Erfindung in die vegane Theke: Ein Mettbrötchen mit Belag auf Reiswaffelbasis.

Miriam Schnurr