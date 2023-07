Obernburger Bergstraße wird teilsaniert

Stadtrat beschließt neue Asphaltdecke

Obernburg 28.07.2023 - 12:22 Uhr < 1 Min.

Noch in diesem Jahr soll die Bergstraße daher eine neue Asphaltschicht bekommen. Gearbeitet wird mit dem so genannten Dünnschicht im Kalteinbau-Verfahren (DSK). Konkret geht es um den Abschnitt von der Einmündung der Lindenstraße bis zur Hubert-Nees-Straße - und um eine Fläche von 2400 Quadratmetern, wie Benedikt Ludwig vom Büro ISB in Laudenbach in der Sitzung erläuterte. Die Kosten werden für die Maßnahmen an der Straße rund 98.000 Euro betragen, für den Gehweg 27.000 Euro.

Die Summe für den Gehweg fand Stadtrat Walter Wölfelschneider (CSU) relativ hoch: Er schlug vor zu prüfen, ob Pflaster nicht günstiger wäre. Auch der Vorschlag von Armin Bohnhoff (CSU), beide Arbeiten getrennt zu vergeben, wurde in den Beschluss mit aufgenommen.

Der Vorteil des DSK-Verfahrens sei ein geringer zeitlicher Aufwand, wie Planer Ludwig die Frage nach dem Ablaufplan von Markus Hartmann (Freie Wähler) beantwortete: Die Baufahrzeuge tragen bei Hin- und Rückfahrt über die Straße die Schichten auf. In maximal zwei Tagen seien die Arbeiten erledigt. Ludwig betonte allerdings, dass am Unterbau nichts verändert würde, was CSU-Mann Günter Kunisch kritisierte. Eine Vollsanierung sei aber nicht geplant - auch im Hinblick auf den bevorstehenden Glasfaserausbau, für den weitere Arbeiten an der Straße notwendig seien.

Miriam Schnurr