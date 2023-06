Obernburg will Klimaziele schrittweise erreichen

Obernburg. In der Stadtratssitzung am Donnerstag in Obernburg wurden weitere Themen beraten.

AG Mainanlagen: Nachdem der Biergarten eröffnet wurde, ist die Arbeit der AG Mainanlagen vorerst beendet. Walter Wölfelschneider (CSU) gab einen Sachstandsbericht, über die noch zu erledigenden Arbeiten, die aber überwiegend schon Angriff genommen wurden. Hinweisschilder sollen künftig in diesem Bereich auch auf die Gastronomie in der Altstadt aufmerksam machen und die Unterführung beleuchtet werden. Für die Toilettenanlage sollte eine stationäre Variante gewählt werden, die sich optisch in die Landschaft einfüge. Für das Abwasser muss noch eine Lösung geschaffen werden, eventuell per Spülbohrung auf die andere Seite der B 469, dass auch Möglichkeiten der Entsorgung in diesem Bereich geschaffen werden können. In den Mainanlagen soll auch eine E-Bike-Ladestation errichtet werden, die Kabel sind bereits verlegt.

ISEK 2035: Einstimmig stimmte der Stadtrat dem Antrag der Freien Wähler zur Fortschreibung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) "Obernburg und Eisenbach 2035" für eine gesamtstädtische Strategie mit Fokus auf nachhaltige Innenentwicklung zu. Dazu wurde beschlossen, dass die Verwaltung die Fortschreibung beauftragt und noch in diesem Jahr startet. Dabei sollen auch die Erkenntnisse aus dem Regionalen Mobilitäts- und Siedlungsgutachten (REMOSI 2023+) mit einbezogen werden. Die für die Umsetzung notwendigen Mittel werden anteilig in den Haushalt 2023 und in die Finanzplanung der Folgejahre jeweils verbindlich eingestellt. Nach der Verabschiedung des Konzeptes werden alle künftigen Projekte der Stadt Obernburg auf Vereinbarkeit mit dem ISEK geprüft. Zur Umsetzungssteuerung werden im Rahmen der Haushaltsberatungen während der Laufzeit konkrete Maßnahmen aus der Strategie abgeleitet und entsprechend priorisiert.

Windpark Wörth: Eine Gegenstimme gab es, als beschlossen wurde, keine Bedenken oder Hinweise seitens der Stadt Obernburg zum Entwurf des Flächennutzungsplanes "Vorrangfläche Windpark Wörth" zu äußern. hjf