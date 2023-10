Nach fast zwei Jah­ren Un­ter­b­re­chung ge­hen nun die Plä­ne für die Neu­ge­stal­tung des ehe­ma­li­gen Brass-Ge­län­des in Obern­burg wei­ter. Jür­gen Baum­stark und Jo­han­nes Denk von der Bau­fir­ma May in Aschaf­fen­burg so­wie Ar­chi­tek­tin An­ni­ka Neff vom Büro Knapp und Ku­bitza in Mil­ten­berg ha­ben den Obern­bur­ger Stadt­rat am Don­ners­ta­g­a­bend auf den neu­es­ten Stand ge­bracht.