Obernburg stellt komplett um auf LED

Hintergrund

Nibelungenstraße: Die geplanten Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Nibelungenstraße bis zur Sonnenstraße können wie vorgestellt in Angriff genommen werden. Das beschloss der Stadtrat einstimmig. Zuvor hatte Marc Steenken von der Firma ISB GmbH aus Laudenbach ausführlich die geplanten Maßnahmen erörtert. Die Entwurfsplanung sieht dort für die Kanalisation die Erneuerung des Mischwasserkanals und bei der Wasserleitung die Erneuerung der Hauptleitung, jeweils einschließlich der Hausanschlüsse, vor. Je nach Bedarf sollen auch Gas-Hausanschlüsse errichtet und die Errichtung sonstiger Versorgungsleitungen abgestimmt werden. Die erforderlichen Abmessungen von Straßenraum und Gehwegen wurden ebenso thematisiert wie das Straßenprofil in den einzelnen Bereichen. Kosten von etwa 1,8 Millionen Euro müssen für die Maßnahmen eingeplant werden. Steenken schlug eine Info-Veranstaltung für die Anwohner vor, sobald die Baufirma feststehe. Erst dann könnten konkret aufkommende Fragen beantwortet werden. Mit 9:5 Stimmen war zuvor der Antrag von Markus Hartmann (FW) auf Vertagung dieses Tagesordnungspunkts wie auch jenes über die Umstellung der Beleuchtung auf LED (siehe eigenen Bericht) abgelehnt worden. Er hatte die mangelnde Zeit zur Prüfung der sehr spät zur Verfügung gestellten Sitzungsunterlagen beanstandet und sich mehr Zeit für die Auswertung gewünscht.

Klimaschutzkonzept: Ruth Weitz (SPD) hatte im Vorfeld der Sitzung einen Antrag auf Erstellen eines Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Obernburg beantragt. In der Sitzung erweiterte sie ihren Antrag, dass vor einer Beratung und endgültigen Entscheidung im Gremium Sebastian Randig, der Energiemanager des Landkreises Miltenberg sowie Marc Gasper von der Energieagentur Bayerischer Untermain zur Stadtratssitzung im Juli eingeladen werden, damit sie über die in diesem Zusammenhang möglichen Initiativen informieren. Dem Vorschlag wurde zugestimmt.

Kinderfeuerwehr: In diesem Sommer feiert die Obernburger Feuerwehr das Jubiläum "50 Jahre Jugendfeuerwehr". Das soll als Anlass genommen werden, um zusätzlich eine Kinderfeuerwehr ab sechs Jahren zu gründen, für die eine große Nachfrage bestehe. Für die Bildung der Kinderfeuerwehr ist die Zustimmung des Stadtrates notwendig, die dieser einstimmig erteilte.Mainanlage: Am Samstag wurde der Pachtvertrag für den Biergarten in der Mainanlage unterzeichnet. Die Vertragsunterzeichnung mit dem Betreiber, das "Wirtshaus in Obernburg" fand öffentlich und vor Ort statt.

Balkon-PV-Anlagen: Bürgermeister Fieger informierte, dass das Energieunternehmen EZV auf Anfrage der Verwaltung mitteilte, dass es keinen Zuschuss zur Installation von Balkon-PV-Anlagen gewähre, auch die Stadt gäbe keinen Zuschuss.

Forstinventur: Die vom Stadtrat beschlossene Waldinventur wurde in der zweiten Maiwoche erfolgreich abgeschlossen. Erste Ergebnisse zeigen, dass der Holzvorrat nahezu identisch mit dem vor 20 Jahren ist. Das zeige, dass der Förster Marhold Graner den Wald nachhaltig bewirtschaftet hat. Weitere erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die vorhandenen Bäume deutlich an Durchmesser und damit an Wert zugenommen haben.

Erddeponie: Der bisherige Erdaushublagerplatz am Oberen Neuen Weg wird aufgelöst. Die Erdhalden seien mittlerweile fast vollständig abgefahren. Anschließend werde dort eine Blühwiese angelegt.

Spielplatz: Die Spielgeräte für den neuen Kinderspielplatz an der Johannes-Obernburger-Schule sind bestellt, die Auswahl erfolgte einvernehmlich mit der Schulleitung. Der neue Spielplatz dient als Ersatz für den wegfallenden öffentlichen Spielplatz am Kindergarten Sonnenhügel.

Kochsmühle: Die Sanierungsarbeiten im Untergeschoss der Kochsmühle sind fast vollständig abgeschlossen. Kommende Woche beginnen die Arbeiten im Erd- und Dachgeschoss.

Ladestation: Baumaßnahmen seien immer mit Einschränkungen verbunden, aber die Stadt werde sich bemühen, diese so gering wie möglich zu halten, antwortete Bürgermeister Dietmar Fieger auf die Frage eines Bürgers, der bei Straßenbaumaßnahmen seine Wall-Box für das Laden seiner beiden Elektrofahrzeuge nicht erreichen kann. Die Stadt könne hier die höheren Kosten für das Laden an öffentlichen Ladestationen nicht übernehmen.