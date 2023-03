Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Obernburg: Neues Buchungsportal für Ferienprogramme

Angebote per Mausklick - Auch Vereine können Veranstaltungen anbieten

Obernburg 27.03.2023 - 14:13 Uhr 2 Min.

Da gibt's viel zu lernen: Nicht nur die Feuerwehr, auch andere Vereine können sich nun am Ferienspiel-Angebot beteiligen.

Bei einer kürzlichen Präsentation im Obernburger Bürgerhaus B-OBB stieß das Ganze auf positive Resonanz. »Wir hatten 50 Vereine angeschrieben, 36 waren da« sagt Stadtjugendpfleger David Klimmer, der unter anderem fürs Ferienprogramm zuständig ist. Am Ende habe es 14 Zusagen von Vereinen gegeben, darunter die Schützenvereine, die Naturfreunde Eisenbach, der Briefmarkentauschring und auch Gewerbetreibende wie ein Imker.

Mit dem neuen Portal wolle man an die Zeiten des Ferienpasses anknüpfen, den es früher im Rathaus gab und auf dem die gebuchten Angebote eingetragen wurden. »Wir haben ihn jetzt quasi digitalisiert«, erklärt David Klimmer - das sei auch ein Neustart nach Corona.

Alles auf einen Blick

Der Vorteil: Man habe alles auf einen Blick, brauche sich nur einmal anzumelden und könne auch mal nur einzelne Programme buchen wie zum Beispiel einen Graffiti-Workshop. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich im B-OBB anmelden.

Indem man die Vereine mit ins Boot geholt habe, habe man das Angebot erweitert, so Klimmer weiter. Die Plattform stellt die Stadt Obernburg zur Verfügung, Vereine werden bei der Anmeldung unterstützt und bekommen eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro. Das soll dazu beitragen, die Angebote kostenlos anbieten zu können.«Ansonsten haben die Vereine die Möglichkeit, einen kleinen Unkostenbeitrag von etwa einem Euro zu fordern - damit es sich auch alle Kinder und Jugendliche leisten können.«

Bis zum 30. April haben Vereine die Möglichkeit, ihre Angebote für die Sommerferien einzustellen. Das gesamte Programm aller Vereine soll ab dem 1. Juni online sein. Dann können sich Kinder und Jugendliche anmelden - auch noch spontan bis fünf Tage vor der Veranstaltung.

Klimmer geht davon aus, dass die Angebote der Vereine gut angenommen werden. Bei den städtischen Ferienprogrammen für den Sommer wie das Zeltlager gebe es bereits nur noch wenige Plätze beziehungsweise Wartelisten. Auch die Veranstaltungen in den Oster- und Pfingstferien seien gut gebucht worden.

Für Mint-Fächer begeistern

Der Stadtjugendpfleger ist froh, dass die Ferienangebote heuer wieder so umfangreich sein können. Vergangenes Jahr habe es lediglich eine ganztägige Ferienbetreuung des Nami-Teams, das sonst in der Schulzeit Nachmittagsbetreuung anbietet, gegeben , davor sei wegen Corona das meiste ausgefallen. Jetzt habe man neben dem Nami-Lernteam noch das Projekt »MintBayU« (Mint am bayerischen Untermain) der Technischen Hochschule Aschaffenburg, das Kinder und Jugendliche auf Naturwissenschaft, Mathematik und Technik neugierig machen soll - und eben die Vereinsangebote, die alles abrunden.

Dass die Kinder und Jugendlichen sich freuen, wieder »raus« zu können, sieht Klimmer auch an den Kinder- und Jugendtreffs. »Besonders der Mädchen- und der Kindertreff werden gut angenommen. Da kommen schon mal bis zu 20 Leute.« Die »Kleinen« seien wichtig, um auch wieder Nachwuchs für die Jugendtreffs »heranzuziehen«, die momentan weniger Zulauf haben. »Die Kinder müssen nach Corona erst wieder lernen, dass es Angebote für sie gibt.« David Klimmer hat schon beobachtet, wie neue Freundschaften entstanden sind und die Kinder den Treff »wie ihr Wohnzimmer« sehen: Wie daheim zögen sie ihre Schuhe aus. »Das zeigt mir, dass sie sich wohlfühlen.«

Zum Portal: https://www.unser-ferienprogramm.de/obernburg/index.php

Miriam Schnurr