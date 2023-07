Obernburg macht mit bei "Plantman"

Obernburg. Folgende Themen waren ebenfalls Thema im Obernburger Stadtrat am Donnerstagabend in der Sport- und Kulturhalle Eisenbach.

Baupreis: Das Obernburger Bürgerhaus B-OBB wird mit dem Sparkassen-Baupreis ausgezeichnet. Das gab Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU) bekannt. Die Preisverleihung wird im Herbst stattfinden.

Hinweis: Das Landratsamt Miltenberg hat angeordnet, dass am neuen Südkreisel in Obernburg der Wegweiser »Festplatz« um ein Hinweiszeichen für das Waldhaus ergänzt wird. Die Kosten für das Piktogramm mit Messer und Gabel in Höhe von 25 Euro trägt die Stadt.

Terminservice: Seit Anfang Juli kann man auf der Homepage der Stadt Obernburg auch online Termine vereinbaren. Dieser Service steht zunächst den Kunden des Bürgerbüros, insbesondere des Einwohnermeldeamts, zur Verfügung. Er ist über den Menüpunkt »Rathaus und Bürgerservice« erreichbar. Nach einer Testphase soll der Service auch auf andere Bereiche wie Standesamt, Ordnungsamt und Bauamt erweitert werden.

Barrierefrei: Die Stadt-Homepage ist zudem ab sofort auch barrierefrei. Über die Funktion »Eye Able« lässt sich unter anderem die Schrift vergrößern oder ein Text vorlesen. Die Funktion wurde über das kommunale Behördennetz am Landratsamt zur Verfügung gestellt.

Minigolf: Ab 1. August ist die Eisenbacher Minigolfanlage neu verpachtet. Der neue Pächter will den Betrieb so bald wie möglich wieder aufnehmen.

Bahnhof: Das von Stadtrat Roland Arnold (Grüne) angeregte Gespräch mit dem Bürgermeister und Bauamtsleiter in Elsenfeld wegen des barrierefreien Umbaus des Bahnhofs fand am 18. Juli statt. Wegen der geplanten provisorischen Fußgängerbrücke über die Gleisanlage gibt es keine Alternative, teilte Bürgermeister Fieger mit. Der geplante Bauablauf führe zwingend zu einer nicht-barrierefreien provisorischen Überquerung und einigen Unannehmlichkeiten.

Feuerwehrhaus: Die Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten für die Erweiterung der Garage am Feuerwehrhaus Eisenbach wurden an den örtlichen Handwerksbetrieb der Firma Leon Schallenberger vergeben.

Sitzungsgeld: Das Sitzungsgeld für Mitglieder des Stadtrats wird rückwirkend zum 1. Mai 2023 von 30 auf 40 Euro erhöht. Das Gremium stimmte geschlossen dafür.

Kinderbetreuung: Die Fachaufsicht des Landratsamts hat ermittelt, dass sich für die Stadt Obernburg langfristig ein Bedarf von 9 Krippengruppen mit 108 Plätzen und 15 Kindergartengruppen mit 375 Plätzen ergibt. Derzeit gibt es acht Krippengruppen, eine neunte entsteht durch den Neubau des Kindergarten Sonnenhügel. Kindergartengruppen gibt es derzeit 14, für die weitere, die gebraucht werde, müsse man eine Lösung finden, so Bürgermeister Fieger. Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht zudem ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kindergartenkinder. Hier empfiehlt die Fachaufsicht, in den nächsten Jahren den Bedarf zu ermitteln, beispielsweise durch Elternbefragungen. mir