Obernburg geht Klimaschutzkonzept an

Arbeitsgruppe soll gebildet werden

Obernburg 17.10.2023 - 13:38 Uhr < 1 Min.

Der Klimawandel habe spürbare Auswirkungen auf Regionen, Städte und Gemeinden in Deutschland, so Weitz zur Begründung. Extreme Wetterereignisse wie Starkregen, Hitze oder Dürreperioden nähmen in Anzahl und Intensität zu. Für Regionen und Kommunen gelte es, frühzeitig gezielte Maßnahmen zur Klimaanpassung zu treffen. Sie hätten schließlich eine Vorbildfunktion, die Treibhausgase zu reduzieren und zusätzlich Energiekosten einzusparen.

Geld im Haushalt einplanen

Mit dem Konzept soll Obernburg bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden, das heißt die Treibhausgasausstoß auf Null reduzieren, so die Vorstellung der Initiatorin. Auch die Stadtverwaltung soll in allen eigenen Aktivitäten und Liegenschaften bis 2030 klimaneutral werden. Weitz fordert, bereits im Haushalt 2023 eine Summe von 100.000 Euro für die Planungs- und Umsetzungskosten einzustellen.

In enger Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanager des Landkreises Miltenberg, Sebastian Randig, soll das Klimaschutzkonzept zügig erarbeitet und die Aktivitäten der Kommune dargestellt werden. Hierfür soll eine Arbeitsgruppe mit maximal zehn Personen entstehen, die sich aus Verwaltungsmitarbeitern, Stadträten sowie externen Beratern und Bürgern zusammensetzt. Auch Fördermöglichkeiten, beispielsweise durch die EU, den Bund oder den Freistaat Bayern sollen durch die Verwaltung geprüft und wenn möglich zeitnah beantragt werden. Vorgesehen ist weiterhin, Stadtrat und Öffentlichkeit regelmäßig über Stand und Fortschritt zu informieren.

mir