Obernburg feiert wieder Galluskerb

"Kerb soll sich als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender etablieren"

Obernburg. Seit ein paar Wochen gibt es in Obernburg die Kerbjugend. Die jungen Leute um Johannes Bruhm, Simon Bruhm, Yannick Moro und Tim Walther, alle im Alter zwischen 18 und 26 Jahren, organisieren in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Bistro Stopschild erstmals den Freitagabend mit dem Aufhängen des Kerbhannes und den Kerbsamstag mit den Blechkatzerockern. Unser Mitarbeiter Martin Roos hat mit Johannes Bruhm von der Kerbjugend über die Idee der Gründung gesprochen und herausgefunden, welche Ziele sie haben.

Herr Bruhm, wie entstand die Idee, eine Kerbjugend zu gründen?

Wir sind bereits seit vielen Jahren große Kerb-Fans und fanden es schon immer schade, dass die Kerb in Obernburg recht klein gefeiert wird. Wir sind ein kleiner Kreis aus Freunden und guten Bekannten aus Obernburg, die sich gemeinsam dem Thema Kerb angenommen haben. In verschiedenen Vor-Treffen haben wir Aufgaben verteilt und Ideen entwickelt, um die Kerb in Obernburg wieder größer feiern zu können. In vielen Nachbargemeinden, wie beispielsweise Großwallstadt, Niedernberg oder Eisenbach, ist die Kerb ein fester Bestandteil und wird auch von der Jugend stark besucht. Das wollen wir in Obernburg auch wieder einführen.

Was plant ihr konkret zur Kerb in diesem Jahr?

In diesem Jahr feiern wir die Kerb wie in den Vorjahren gemeinsam mit Isik Türker, dem Wirt vom Bistro Stoppschild, auf dem Vorplatz des Obernburger Rathauses. Neu in diesem Jahr ist, dass es neben dem traditionellen Programm am Freitagabend mit dem Musikverein Obernburg, zwei weitere Festtage am Samstag und Sonntag gibt. Samstags ist unser Party-Abend mit den Blechkatze-Rockern aus Niedernberg. Sonntags gibt es einen Festbetrieb ab 12 Uhr im Rahmen des Verkaufsoffenen Sonntags. Daneben haben wir einen Kerbjahrgang ins Leben gerufen und eigene Kerb-Shirts designt.

Was ist für die Zukunft geplant?

Wir erhoffen uns einen erfolgreichen Start für die Einführung des Kerbjahrgangs und hoffen, dass die Erweiterung der Kerb gut angenommen wird. In den Folgejahren würden wir die Struktur gerne weiter ausbauen. Uns ist wichtig, dass Jung und Alt gemeinsam eine gute Zeit haben und sich die Kerb wieder als fester Bestandteil in Obernburgs Veranstaltungskalender etabliert.