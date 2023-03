Obernburg darf eine Million Euro ohne gültigen Haushalt ausgeben

Stadtrat in Kürze

Aktivbürger: Im Zeitraffer informierten Heinz Janson und Walter Klotz von den Aktivbürgern Obernburg und Eisenbach über ihre Arbeit seit dem ersten Auftrag 2014. Seither arbeiten sie ehrenamtlich in und an vielen öffentlichen Gebäuden, bessern dort Böden aus, ersetzen marode Teile, sanieren Mauern, pflegen Außenanlagen, bauen Bänke und unterhalten städtische Liegenschaften und dekorative Elemente. Bürgermeister Dietmar Fieger dankte den beiden Trupps für 7900 geleistete Arbeitsstunden. Lege man nur den Mindestlohn zugrunde, habe die Stadt durch sie für 100.000 Euro unentgeltlich Leistungen erhalten.

Rüdhölle: Über die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen des Bauleitverfahrens "Rüdhölle" zur städtebaulichen Neuordnung im Bereich der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte "Sonnenhügel" informierte die Architektin Christine Richter nach Abschluss der öffentlichen Auslegung. Die Stellungnahmen werden im weiteren Verfahren zur Kenntnis genommen, beachtet oder umgesetzt. Eine weitere Auslegung sei nicht notwendig. Der getätigten Abwägung, der Änderung des Bebauungsplanes sowie der notwendigen Berichtigung des Flächennutzungsplanes wurde mit zwei Gegenstimmen zugestimmt.

Toilette am Main: Da die geplante stationäre Toilettenanlage am Main erst 2024 zur Verfügung steht, wird für das laufende Jahr nochmals eine mobile Toilettenanlage angemietet. Sie wird an der Stelle errichtet, an der in Zukunft die stationäre Anlage stehen wird, also im Bereich der derzeitigen Behindertenparkplätze.

Aufträge: In nichtöffentlicher Sitzung wurde der Vergabe von zwei Aufträgen zugestimmt. Für den Vollausbau des ersten Teilabschnitts der Nibelungenstraße erbringt das Büro ISB aus Laudenbach Ingenieurleistungen im Auftragswert von 148.000 Euro. Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Obernburg und Eisenbach auf LED-Technik einschließlich der Nachtabsenkung zu Energiesparzwecken wurden die Planungsleistungen an das Büro BFT Energieberatung aus Hösbach für 43.500 Euro vergeben.