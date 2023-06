Obernburger Biergarten am Mainufer ist startklar

Ti­sche und Bän­ke ste­hen be­reit, der Aus­schank­wa­gen auch: In we­ni­gen Ta­gen nimmt der neue Bier­gar­ten am Obern­bur­ger Mai­n­u­fer den Be­trieb auf. Päch­ter Chris­ti­an Rei­sing, der auch das Wirts­haus in der Rö­mer­stra­ße be­t­reibt, ist schon vor Ort. Er küm­mert sich vor der Er­öff­nung - ge­naue In­for­ma­tio­nen wird es in den so­zia­len Me­di­en ge­ben - noch um die letz­ten De­tails auf »die­sem sc­hö­nen Fleck­chen Er­de«, wie er sagt. Be­leuch­tung, Zaun, fri­scher An­s­trich für die Ti­sche.