Notfall im Klein­heu­bacher Tier­heim: Kater Fly sucht eine Futterstelle

Angst vor Menschen

Miltenberg 03.08.2023 - 10:31 Uhr < 1 Min.

Kater Fly sucht ein Zuhause.

»Hilfe, ich bin ein Notfall! Schaut mal, wie traurig ich aus meinem Fell schaue. Mein Name ist Fly und ich bin ein verwilderter Kater - aber nicht zu verwechseln mit Wildkatze!Ich gebe zu: Ich habe panische Angst vor Menschen und komme mit der Situation im Tierheim so gar nicht klar. Ich will einfach nur raus hier.

Eigentlich suche ich nur eine Futterstelle. Zur Eingewöhnung bräuchte ich schon so vier bis sechs Wochen einen geschlossenen Raum - am Besten eine Scheune oder etwas ähnliches. Nur, damit ich begreife und mich daran gewöhne, dass ich dort Futter bekomme. Ach ja, nur so am Rande: Ich bin kastriert, geimpft und gechipt.

Und jetzt kann ich nur hoffen, dass es jemanden gibt, der so einen Kater wie mich bei sich aufnimmt und dauerhaft füttert."

Kontakt: Tierheim Miltenberg, Am Hundsrück 3, Kleinheubach, Tel. 09371 80234 (donnerstags bis sonntags je 14 bis 17 Uhr), https://www.tierheim-kleinheubach.de;

bam