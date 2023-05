Wechsel an der Spitze des Wörther Energiedienstleisters EZV

Stefan Baar übernimmt

Wörth a.Main 31.05.2023 - 14:49 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Norbert Berres (links) und sein Nachfolger Stefan Baar mit einem Modul der ersten Solaranlage von Siemens aus dem Jahr 1997.

Seit 1953 gibt es die EZV. Als damals elektrische Haushaltsgeräte zu erschwinglichen Preisen auf den Markt kamen, setzte eine Elektrifizierungswelle ein. Der Strombedarf in Haushalten und Firmen stieg enorm, Stromnetze mussten ausgebaut werden. Hauptaufgaben der EZV waren damals Instandsetzung und Ausbau des Niederspannungsnetzes.

Im Jahr 1992, als Norbert Berres zum neuen Geschäftsführer bestellt wurde, verkaufte die EZV 39 Millionen Kilowattstunden Strom. Seine Hauptaufgaben damals: Ausbau des Erdverkabelungsnetzes, in dessen Rahmen der Main bei Wörth unterquert wurde, und Abbau der Freileitungen.

1998 wurde das neue Betriebsgebäude bezogen und die Betriebsstellen in Erlenbach und Eisenbach wurden geschlossen. "Durch weitere Netzintegrationen in den drei Städten Obernburg, Wörth und Erlenbach im Jahr 2000 erhöhte sich der Strombedarf auf 72 Millionen Kilowattstunden", beschreibt Berres die Entwicklung. 2006 erweiterte die EZV mit Dienstleistungen in der Breitband- und Telefonverkabelung ihr Angebot. Wenig später entstanden neben neun kleineren Anlagen zwei größere Solarparks in Wörth und Schippach. 2016 kam das Wasserkraftwerk in Obernburg hinzu. Die erste E-Ladestation am Parkhaus Wendelinusplatz in Obernburg wurde in Betrieb genommen.

Berres verantwortete ein Programm zur Sicherung der Marktfähigkeit der EZV. "Die Energiesicherheit zu gewährleisten und auf die künftigen Anforderungen auszurichten, war in all den Jahren mein Antrieb", erklärt er. Daseinsvorsorge, Wertschöpfung und Nachhaltigkeit seien und bleiben die Leitlinien.

Stillstand kam für ihn nicht in Frage: Er habe für den geplanten Windpark in Wörth die Weichen für die EZV bereits vor Jahren gestellt. "Da wir ein solch großes Projekt aufgrund unserer Betriebsgröße nicht realisieren können, haben wir das Projekt Windkraft im Jahr 2020 mit der Option verkauft, drei Windkraftanlagen nach Fertigstellung zurück zu erwerben", sagt er. Für die beiden anderen habe man sich ein Vorkaufsrecht gesichert. Jetzt gelte es, die Netze für die künftigen Anforderungen zu ertüchtigen.

Heute beinhaltet das Geschäftsmodell die Netzsparte mit Infrastruktur auf zwei Spannungsebenen, den Stromhandel und das verbundene Messwesen, den Bereich der erneuerbaren Energien mit Photovoltaik sowie Wasser- und künftig Windkraft sowie Beteiligungen an Unternehmen wie Gasversorgern und Dienstleistern. Für Städte übernimmt die EZV die Planung der Straßenbeleuchtung.

Viel Wissen habe man sich als Strategie für den langfristigen Einkauf von Strom zugelegt. Berres sieht für kleinere Anbieter auch künftig gute Aussichten, obwohl diese schon mehrfach totgeredet worden seien: Diese Unternehmen seien beweglicher, innovativer und näher am Kunden. "Stadtwerke gehören den Leuten, das sind ganz andere Ansätze, da spielt Transparenz eine entscheidende Rolle", erklärt Berres. Da sei es wichtig, die Zeit in Kauf zu nehmen, um bei wichtigen Infrastrukturmaßnahmen die Bevölkerung mitzunehmen. "Projektarbeit in unserem Bereich ist Kärrnerarbeit - meist mühsam und aufwendig, oft nervenaufreibend", sagt er. Der Erfolg entschädige aber dafür. Berres' Nachfolger wird der bisherige kaufmännische Leiter Stefan Baar (siehe auch "Zur Person").

hjf

Hintergrund Neuer Geschäftsführer bei der EZV ist seit 1. Juni der gebürtige Mönchberger Stefan Baar. Der 43-Jährige erlangte nach einer handwerklichen Ausbildung einen Studienabschluss als Diplom-Energiewirt an der Hochschule Darmstadt. Bereits während des Studiums arbeitete er bei einem internationalen Energiekonzern, bei dem er seine Karriere nach der Hochschule zunächst fortsetzte. Danach wechselte er zu Dynega Energiehandel - einem Unternehmen, dem 15 Stadtwerke als Gesellschafter angehören. Zehn Jahre war er dort im Beschaffungs- und Portfoliomanagement, zuletzt als Prokurist. 2019 begann er seine Tätigkeit als Assistent der Geschäftsführung bei der EZV. Später wurde er kaufmännischer Leiter mit Prokura.