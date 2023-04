Noch viele offene Fragen zur ICO-Erweiterung

Hintergrund: Wortmeldungen der Bürger

Erlenbach. Rudi Großmann von der Initiative "Christsein und Handeln" war der Meinung dass in Erlenbach in den letzten Monaten ein merkwürdiges Schauspiel abging. Er fragte sich, warum diese Eile nötig sei. Das ICO habe seit 2008 mit dem damaligen Bebauungsplan die Möglichkeit, das Gelände zu nutzen. "Warum jetzt die Eile, erschließt sich mir nicht". Die BI habe mit der Rücknahme des Bürgerbegehrens die Chance vertan, innerhalb eines Jahres ohne Eile die Möglichkeit offene Fragen zu klären. Er fragte sich wo die Bürgerbeteiligung geblieben sei. Großmann hätte gerne noch einige Fragen geklärt, bevor der Stadtrat einen Beschluss fasst. "Wie viele Gewerbesteuer erhält die Stadt durch das Logistikzentrum?". "Wie viele zusätzliche Arbeitsplätze sind dort entstanden?" "Wann wird der zugesicherte Radweg nach Elsenfeld realisiert?" "Warum wird die Nachverdichtung auf dem Gelände nicht sofort verfolgt?" "Warum wird nicht festgelegt, welche Industrien und Branchen willkommen sind?" "Was haben die Erlenbacher Bürger von der Erweiterung?" "Wie werden bezahlbare Wohnungen für Beschäftigte gebaut?" "Wie viele Kita- und Schulplätze muss Erlenbach vorhalten?" "Welche Infrastruktur muss Erlenbach zur Verfügung stellen?"

Jörg Ebert entschuldigte sich bei denen, die er überzeugt hatte, auf der Liste zu unterschreiben. Er fragte, was die Erweiterung für die Stadt einen Nährwert habe und appellierte an den Stadtrat das Ergebnis noch einmal offen zu diskutieren. "Wir müssen an die Zukunft denken".

Hans Joachim Alexander meinte, dass sich alle einig seien, dass der Standort der Mainsite und des ICO gestärkt und gesichert werde soll. Für ihn seien die Informationen über ein paar Arbeitsplätzen und mehr Gewerbesteuer jedoch zu wenig. Alexander forderte die Verantwortlichen der Mainsite und des ICO auf, mehr Überzeugungsarbeit für die Standortsicherung zu leisten und die Strategie des Unternehmens zu erklären.

Florian Rath meinte, dass die ICO-Erweiterung so nicht funktioniere. Wo sollen die 3000 Arbeitskräfte bekommen? Es werde eine Fabrik gebaut, für die es gar keine Arbeitskräfte gebe. Rath meinte, dass das ICO die Fabrik erweitern will, weil man jetzt Geld brauche. Das Geld fließe aber erst in zwölf Jahren. Rath wünschte sich, das Eckpunktepapier anzupassen und auch unbeteiligte Bürger zuzulassen.

Ullrich Keller, Standortmitarbeiter, meinte dass man versuchen müsse, mit einer Standorterweiterung Vorteile für die ICO und auch für Erlenbachs Bürger zu bekommen. "Wenn wir der ICO mit einem guten Kompromiss entgegenkommen, kommt sie vielleicht auch uns entgegen".

Gregor Bayer, Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Sozialen Einheit im ICO vertritt sieben Firmen und 1350 Mitarbeiter im ICO. Es sagte, es sei ein entscheidender Unterschied, ob es sich um eine einzelne Firma handele oder einen Industriepark wie die Mainsite. Die Arbeitsplätze seien lange nicht mehr so sicher wie geglaubt werde. Die Faserindustrie sei seit Jahren schwer gebeutelt und man habe massive Umsatzrückgänge. Seit der Energiekrise habe sich die Situation noch einmal massiv verstärkt. Man brauche als Standort eine Süderweiterung, nicht um das schnelle Geld zu machen, sondern um wieder das vierte Bein an den Tisch zu bekommen. Der Tisch sei extrem wackelig.

Hildegard Körbel sagte: "Wer von uns will verantworten, wenn das ICO irgendwann seine Türen für immer schließt. Von Beten und von frommen Sprüchen kann keine Familie ernährt werden."

Kurt Arzt meinte, es sei ein deutsches Problem, dass es so lange dauert, bis eine Entscheidung getroffen werde. "Wir müssen langsam zu Potte kommen, sonst macht die ICO vielleicht irgendwann nicht mehr mit. "Das wäre schlecht für die ICO und auch für uns".

Udo Berninger betonte, dass heute hier viele Fachleute seien, die wissen was richtig und was falsch ist. "Hat jemand schon mal selbst ein Unternehmen geführt"? Man müsse durch die Süderweiterung neue Arbeitsplätze schaffen und bestehende Arbeitsplätze erhalten. Den Flyer von zwei Kreistagsabgeordneten, die in Erlenbacher Briefkästen verteilt wurden und in dem der BI die Kompetenz abgesprochen wurde, bezeichnete er als Unverschämtheit. Die BI habe es erst ermöglicht, dass man heute wieder diskutieren könne.

Lucia Wenderoth fragte nach der Bedeutung des Eckpunktepapieres. "Wer hat das letzte Wort bei den Handlungsempfehlungen?"

Volker Schiller meinte, dass ihm das Messer in der Tasche aufgehe, wenn er den Waldverlust beim Logistikzentrum sehe. Er habe aber großes Vertrauen in die Stadt, die Transparenz zeige. Das Gremium beim Eckpunktepapier strotze vor Kompetenz.

Susanne Seifert fragte nach der Zusammensetzung des Runden Tisches. Sie vermisst Vertreter von den Hauptunterzeichnern des Bürgerbegehrens, die nicht im Uferrain wohnen.

Manfred Klein fragte, ob der Runde Tisch öffentlich tagt oder hinter verschlossenen Türen. "Werden die Ergebnisse offiziell kommuniziert oder geheim gehalten?".

Mechthild Schmuck meinte, dass in der ursprünglichen Planung ein großes Waldgebiet gefällt werden sollte. "Ist die zu fällende Waldfläche jetzt kleiner geworden, weil der See noch genauso groß ist, wie vorher?"

Alfred Zengel fragt, ob die Mainhausener Straße nun eine Sackgasse werde oder eine Schranke bekomme.