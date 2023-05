Noch sechs Tage Volksfeststimmung beim Michelstadter Bienenmarkt

Oden­wäl­der Früh­lings­fest

Michelstadt 30.05.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zur musikalischen Eröffnung des Bienenmarkts stimmen eine Marching-Band und der Kinderchor von Beerfelden die Gäste ein, bevor Bürgermeister Tobias Robischon das Wort ergreift. Foto: Manfred Giebenhain

Das Stadtoberhaupt hält es gerne mit Traditionen. In seiner Begrüßung erinnerte er zuerst an die Anfänge, die in die Mitte des zurückliegenden Jahrhunderts zurückreichen. Auch in seiner 67. Auflage »ist der Bienenmarkt ein fester Bestandteil der Lebendigkeit unserer Stadt, mit Wurzeln, die weit über die Marktgründung in der Nachkriegszeit hinausreichen«, so Robischon.

Traditionen zu haben, bedeute, »sich immer wieder neu auf das zu besinnen, was uns wichtig ist«. Dazu zähle auch Verlässlichkeit und Treue zum Markt. Stellvertretend hierfür stellte Robischon vier Paare aus den Reihen der Schausteller und die Vertreterin des Rumilly-Stands vor.

Riesenrad und Apfelweinzelt

Das Riesenrad wird vom Ehepaar Göbel aus Worms gestellt. Auf 35 Jahre blicke die Zusammenarbeit zurück, so Robischon. Auf mehr als fünf Jahrzehnte kommt das Apfelweinzelt, das Familie Schreiber aus Michelstadt zu verdanken sei.

An Traditionen anknüpfen, dafür stand auch das Michelstadt-Lied, das Kulturamtsleiter Heinz Seitz in Zusammenarbeit mit Susan Breitenbach vom Stadtarchiv aus früheren Aufzeichnungen heraus zu neuem Leben erweckt hat. Der Liedtext wurde kurzerhand verteilt und schon klang aus unzähligen Kehlen das Hohelied auf Michelstadt als »das Herz vom Odenwald« über den Marktplatz.

Kein Bienenmarkt ohne Fassbieranstich, der traditionell in der Erwin-Hasenzahl-Halle stattgefunden hat. Als Namensgeber dient der Nachkriegs-Bürgermeister und Begründer des Volksfests. Robischons zweite Schlag öffnete das vorbereitete Fass der Schmucker-Brauerei. Zu den ersten, die in den Genuss des frisch gezapften Gerstensafts kamen, gehörte sein Amtskollege Christian Heison aus der französischen Partnerstadt Rumilly. Begleitet wurde das Stadtoberhaupt von seiner Ehefrau und Mitgliedern der dortigen Feuerwehr.

Programmhöhepunkte

Das größte Odenwälder Frühlingsfest hat noch weitere sechs Tage vor sich. Marktbetrieb an Wochentagen bis ein Uhr und am Freitag und Samstag bis 2.30 Uhr laden über den Besuch am Nachmittag (ab 13 Uhr) hinaus auch zu vergnüglichen Abendstunden ein. Auf dem Programm stehen jeden Abend Livemusik und etliche Veranstaltungen.

Der Mittwoch gehört traditionell den Kindern der Stadt. Zum Kinderfest in der Innenstadt werden wieder sechs Spielstationen eingerichtet, die ab 15 Uhr zur Verfügung stehen. Am Donnerstag kommen beim Familientag Besucher zu ermäßigten Preisen bei allen Fahrgeschäften und Vergnügungsbetrieben auf ihre Kosten. Es folgt der 38. Stadtlauf, für den am Freitag um 18 Uhr der Startschuss gegeben wird. Am Abend erhellt um 22.30 Uhr das Großfeuerwerk den Himmel über Michelstadt.

Am zweiten Marktsonntag, 2. Juni, richtet der Odenwälder Kreisimkerverein in der Erwin-Hasenzahl-Halle die Imkermesse aus. Ausstellung und Verkauf werden von der Bienenköniginnen-Versteigerung begleitet. Um 10.30 Uhr beginnt am Autoscooter der Schaustellergottesdienst.

Und um 13.30 Uhr am Abschlusstag setzt sich dann der Blumenkorso beim Umzug durch die Straßen der Innenstadt in Bewegung, um auf dem Marktgelände anzukommen. Gefeiert wird so lange, bis um 21 Uhr die letzte Stunde des Bienenmarkts angebrochen ist.

MANFRED GIEBENHAIN