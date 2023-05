Niveauvoll, professionell und kurzweilig

Andy Ost samt Band begeistern im Elsenfelder Bürgerzentrum

Elsenfeld 08.05.2023

Ein kurzweiliges, künstlerisch hochwertiges und gleichermaßen äußerst unterhaltsames Programm unter dem Banner "Ost in Translation" lieferte Entertainer Andy Ost (links) mit seinem Auftritt am Sonntagabend im Elsenfelder Bürgerzentrum. Unterstützt wurde er dabei von einer versiert aufspielenden Band.

Toller Sänger, klasse Gitarrist

Es waren gleich mehrere Aspekte, die den Auftritt besonders machten: Nicht nur die Pointen bei den Wortbeiträgen waren allererster Güte, auch die Vortragsweise war mitreißend. Auf musikalischer Ebene punktete Ost als großartiger Sänger mit starker Stimme wie auch als klasse Gitarrist, der sich an den schwarz-weißen Tasten ebenso zuhause fühlt.

Auch seine Band verdient höchsten Respekt und großes Lob. Mit breitgefächertem Instrumentarium - im Kern eine klassische Rock-/Pop-Bandbesetzung inklusive Piano mit Akkordeon und zusätzlicher Gesangsunterstützung - verstanden die Musiker es, elegant den passenden Soundtrack für Osts Texte und Gedanken zu liefern - höchst professionell und voller Spielfreude.

Mit dem Song »Dein Moment« legten Ost und Band einen tollen Start hin. Stellvertretend stand die Nummer für Osts fantastische Songwriting-Kunst, sowohl was Musik und Melodien als auch Text, Gesang und die Gesamtumsetzung betrifft. Darüber hinaus erschallten die Stücke in nuancierten Bandarrangements. Nach dem Willkommen in Songform an das Publikum ging es mit einem Stand-up-Block weiter. Solche Abschnitte wechselten mit Liedern, manchmal wurde auch kurz Musik in die Vorträge mit eingewoben.

Mit der Frage »Wer ist freiwillig hier heute Abend? Wer wurde mitgeschleppt?«, checkte der Entertainer gleich einmal die Beweggründe für die Anwesenheit der Zuhörer. Das anschließende Feld an Begebenheiten, Erlebnissen und Entwicklungen, welche der Entertainer aufgriff, war genau so bunt und vielschichtig wie die Veranstaltung selbst.

Thematisiert wurden unter anderem Preissteigerungen: Habe er, so Ost, bis vor einiger Zeit bei seinem Arzt für 50 Euro einen Standard-Check-up bekommen, heiße es aktuell: »Für 50 Euro bekommst du eine Karte, auf der ›Gute Besserung!‹ steht.« Weiter referierte Ost über die Komplexität des Plural-Genderns beim Wort Innendekorateur, was in Innen-Dekorateur-Innen resultiere.

Lady Gaga auf Hessisch

Der zweite Teil des Abends war nicht minder unterhaltsam, bestand ebenso aus Liedern und Vorträgen im Wechsel. Seinem Programmtitel »Ost in Translation« trug der Künstler aufmerksam Rechnung, indem er die Wirkung von unter anderem auf Englisch, Spanisch Italienisch gesungenen Texten erforschte. Mit der Erkenntnis, dass es sich durchaus anders und vielleicht gar nicht mehr so gut wie im Original anhören würde, käme Lady Gaga aus Hessen und würde im Dialekt singen. Ost unterstrich seine Thesen mit entsprechenden Gesangsbeispielen. Ein unvergesslicher Abend, der aufgrund der Qualität und seinen vielen Facetten vielen sicher noch lange in schöner Erinnerung bleiben wird.

Marco Burgemeister