Nils Vandeven und Bandkollegen liefern tollen Auftritt im Erlenbacher Beavers

Erlenbach a.Main 25.04.2023 - 17:15 Uhr < 1 Min.

Gekonnt ausgestaltete Kompositionen mit tollen Texten, dazu eine von Spielfreude geprägte Performance: Nils Vandeven und seine Mitmusiker - Gitarristin/Keyboarderin Nancy Vögelein und Drummer David Vandeven - bei ihrem Auftritt am Sonntag im Erlenbacher Beavers.

Schnell wurde deutlich: Der frühere The Voice Kids-Teilnehmer aus Bürgstadt hat ein Gespür für gleichermaßen tiefsinnige wie aufbauende und Mut machende Texte und das Verpacken eben dieser in Klangfarben, die stets die Stimmung unterstreichen. Neben Nils Vandeven an Gitarre und Mikrofon musizierten sein Cousin David Vandeven am Schlagzeug und Nancy Vögelein an Gitarre, Keyboard und Percussion.

Nils Vandevens Lieder wurden in ein wunderbares akustisches Gewand gekleidet, Vögelein verstand es, die Stücke mit Akzenten und wunderbaren Momenten an Gitarre und Keyboard songdienlich und wirkungsvoll zugleich zu flankieren. Währenddessen sorgte David Vandeven mit leichtfüßig-lockeren, ebenso detailliert betontem Rhythmusspiel für ein solides Fundament.

Nicht nur das aus der Feder von Nils Vandeven stammende Songmaterial selbst war enorm stark, sondern auch die große Spielfreude, welche bei diesem Auftritt von allen an den Tag gelegt wurde. Dazu gab der Songwriter zwischen den Stücken immer wieder in kurzweiliger und sympathischer Art und Weise kleine Einblicke in die Hintergründe zu seinen Texten. Lieder wie "Jetzt", "Ich lieb mich so wie ich bin" oder "In meinen Schuhen" waren echte Perlen großartiger Songwriting-Kunst. Auch gab es die eine oder andere Überraschung, bei "Wieder Fliegen" beispielsweise musizierte an Nils Vandevens Seite sein Onkel und Gitarrenlehrer Stefan Vandeven.

Die Besucher bekamen insgesamt in dem in zwei Hälften unterteilten Konzertprogramm ein in allen Belangen fantastisches Konzert geboten. Ein großes Interview mit Nils Vandeven lesen Sie hier.

Marco Burgemeister