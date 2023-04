Nils Vandeven spricht über seine Erfahrungen mit dem Musikgeschäft

Zahlen und Fakten: Nils Vandevens Karrierestationen

Einem großen Publikum wurde Nils Vandeven aus Bürgstadt durch seinen TV-Auftritt beim TV-Format The Voice Kids auf dem Sender im Jahr 2017 bekannt. Es folgten viele weitere Highlights in der noch jungen Karriere des Nachwuchstalentes, nachfolgend eine chronologische Reihenfolge einiger wichtiger Stationen:

2017: Gewinner der Blind Audition von The Voice Kids (Sat1) im Team Mark Forster; Auftritt in Thomas Gottschalks neuer Sat1-Show "Little Big Stars"; Jungreporter bei der Echo-Verleihung am roten Teppich in Berlin; Live-Auftritt in der ZDF-Show "Ein Herz für Kinder".

2018: Vorband bei einem Konzert von Max Giesinger; Gewinner beim "Eine Welt Songcontest" mit dem Lied "Abseits der Welt"; Finalist beim Kiddy Contest beim Fernsehsender Puls 4.

2019: Zweiter Platz beim "Welcome to Europe" Songcontest in Stuttgart; Mini-Rolle im neuen Bibi und Tina-Film; Auftritt in der ARD-Live-Sendung "Immer wieder sonntags"; Veröffentlichung der CD "Dein Weg"; Finale Troubadour Deutscher Song Contest, Stuttgart; erstes Konzert im Bürgerzentrum Bürgstadt.

2022: Zweites Album "Jetzt" veröffentlicht

2023: Auftritt im Erlenbacher Beavers