Niedernberger "App-ler" warnen vor Betrugsmaschen wie Enkeltrick und Schockanruf

Vorsicht Falle an Telefon und Computer

Niedernberg 25.04.2023 - 13:01 Uhr 2 Min.

Kriminalhauptkommissar Werner Stürmer informiert über die Maschen der Telefontrickbetrüger.

Gleich mehrere Referenten widmeten sich unterschiedlichen Bereichen. So beleuchteten die IT-Experten Marcus Heinrich und Thomas Edelmann Cybersicherheit und Darknet. Landtagsabgeordneter Winfried Bausback und Martin Stock, Bürgermeister und Jurist, widmeten sich der Hasskriminalität in sozialen Netzwerken und den zivilrechtlichen Ansprüchen Geschädigter. Kriminalhauptkommissar Werner Stürmer ging auf verschiedene Telefontricks von Betrügern ein.

Es kann jeden treffen

Maas erklärte während seiner Begrüßung: "Ziel der Veranstaltung ist es, ein Bewusstsein für die Gefahren im Internet und den richtigen Umgang mit der digitalen Welt zu schaffen." Den ersten Schritt dahin machte Werner Stürmer. Gleich zu Beginn betonte der Hauptkommissar: "In der Regel ist kein Opfer dement, alle sind im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Behalten Sie beim Zuhören im Hinterkopf, dass es auch Sie treffen kann."

Ungefähr einmal pro Woche seien Telefonbetrüger in unserer Region tätig. Seit rund 15 Jahren suchten die Täter vor allem älter klingende Namen in Telefonbüchern heraus und erstellten sich Listen. Ein jetziges Löschen des Eintrages bringe nicht viel, da die Listen bereits existierten, beantwortete Stürmer die Frage einer Zuhörerin.

Dann befanden sich die Zuhörer auch schon mitten in der Urform des Telefonbetruges, dem Enkeltrick, samt junger freundlicher Frau und einer psychologischen Überfallmasche. Gefolgt vom "falschen Polizeibeamten", der auf Bargeld, Schmuck und Münzen abzielt und mit der Angst der Senioren vor einem Überfall spielt. Aktuell kursiert jedoch der Schockanruf, bei dem nur eine Kaution die vermeintliche Tochter vor dem Gefängnis retten kann.

Stürmers Rat: Immer die 112 anrufen, nicht die Tochter oder sonst jemand, stets misstrauisch sein und die emotionale Stärke aufbringen, aufzulegen. App-ler Wolfgang Riemann berichtete von einem erlebten Schockanruf, der mit einem Piepen in der Leitung endete, nachdem er nach Name und Dienststelle des Beamten gefragt habe.

Tipps gegen Hacker

Über Hackerangriffe informierte Marcus Heinrich. Die größte Sicherheitslücke sei der Mensch. Allein im vorigen Jahr seien weltweit eine Billion Euro Erpressungsgelder an Hacker geflossen. Denn die Firmen zahlten lieber eine hohe Summe als einen Reputationsschaden hinnehmen zu müssen. Als Tipps gab Heinrich den Anwesenden mit, die Passwort-Richtlinien zu prüfen, Administratorrechte auf dem Computer vom Hauptnutzer entfernen zu lassen, alle Systeme auf den aktuellsten Stand zu bringen, die sozialen Netzwerke mit Bedacht zu nutzen und sich regelmäßig über die neuesten Tricks zu informieren. Thomas Edelmann sorgte mit seinem Live-Ausflug ins anonyme Darknet, wo es unter anderem Schadsoftware und Drogen zu kaufen gibt, für staunende Gesichter.

Die juristische Seite der Durchsetzbarkeit des rechtlichen Anspruchs bei Hasskriminalität in sozialen Netzwerken beleuchtete schließlich Martin Stock. So sei die Rechtsdurchsetzung kompliziert und schwierig, die Grundrechte der Meinungsfreiheit und freien Entfaltung der Persönlichkeit kollidierten in Verbindung mit der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Zudem seien die Täter oft unbekannt. Daher ist laut dem Juristen die "Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung der Bevölkerung so wichtig". Hierzu nannte Stock verschiedene Projekte und Meldestellen wie die Bürgermeldestelle unter https://www.meldestelle-respect.de.

Gegen Hass im Internet

Winfried Bausback erklärte mittels einer Präsentation, wie auf verschiedenen sozialen Plattformen Beiträge gemeldet und Markierungen entfernt werden können. Wichtig sei es, um die Gefahren der sozialen Netzwerke zu wissen und auf den eigenen Umgang damit zu achten. Vor Hass im Internet könne nicht so einfach die Tür zugemacht werden wie bei einer Konfrontation Auge in Auge beispielsweise im Bierzelt. "Wir müssen uns dagegen wehren", appellierte der Landtagsabgeordnete.

Zum Schluss stellten noch Wolfgang Schwarz und Ute Wölfelschneider vom Verein Weißer Ring ihre Arbeit vor und sprachen das Thema "Cybergrooming" an, das gezielte Ansprechen von Minderjährigen im Internet mit dem Ziel der Anbahnung sexueller Kontakte.

Jennifer Lässig