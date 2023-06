Niedernberg macht bei Regionalem Energiewerk mit

Eintritt in neue Kommunalgesellschaft beschlossen

Niedernberg 21.06.2023 - 17:58 Uhr 3 Min.

Der Ruhebereich mit denkmalgeschütztem Bildstock am Niedernberger Ortsrand soll für den Neubau des Feuerwehrhauses verlegt werden. Auf dem Niedernberger Lindenhof soll ein Natur- und Bauernhofkindergarten errichtet werden.

Zuvor hatten Bürgermeister Jürgen Reinhard und der frühere Mitarbeiter der Stadtwerke Aschaffenburg Dieter Gerlach das Konstrukt erläutert. Die Kommunen im Landkreis Miltenberg möchten demnach gemeinsam mit der Stadt Aschaffenburg und den Gemeinde- und Stadtwerken mit kommunalem Hintergrund aus der Region das Regionale Energiewerk Untermain - dafür steht das Kürzel REW - als GmbH mit einem Stammkapital von 100.000 Euro gründen. Hauptaufgabe sei, den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region voranzutreiben und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Auch ohne eigene Flächen

Dabei will die neue Gesellschaft laut Reinhard und Gerlach auf eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen und Akteuren sowie auf die Beteiligung der Bevölkerung setzen, insbesondere in Form von Bürgerenergiegenossenschaften. Auch Gemeinden, die weder Solar- noch Windparks auf ihrem Gemeindegebiet realisieren könnten, sollen so die Möglichkeit bekommen, sich an solchen Projekten beteiligen oder ihren Bürgern oder Unternehmen eine Beteiligung über eine Energiegenossenschaft zu ermöglichen.

Reinhard und Gerlach wollten das vorgestellte Modell als Alternativkonzept zu privaten Projektentwicklern verstanden wissen, die mit ihren Initiativen überwiegend Profitabsichten für institutionelle Anleger verfolgen würden. Da diese Privaten derzeit bereits intensiv unterwegs seien, um mit Eigentümern potenziell geeigneter Flächen Vorverträge zum Ausbau mit erneuerbaren Energien abzuschließen, sei eine gewisse Eile geboten.

Die REW GmbH soll so organisiert sein, dass die Gemeinden eine Beteiligungsquote von 51 Prozent je nach Einwohnerzahl halten. Die regionalen Energiewerke mit ihren vollständigen oder überwiegend kommunalen Eigentümern sollen mit 48 Prozent beteiligt sein. Das verbleibende Prozent falle den Bürgerenergiegenossenschaften zu.

Das Unternehmen selbst soll kein Geld verdienen, sondern für die Genehmigung von erneuerbaren Energieprojekten und deren Realisierung in Projektgesellschaften sorgen. Um Zeit zu gewinnen, wird die GmbH laut Mitteilung bereits von einem Teil der 49 Prozent Gesellschafter gegründet. Diese halten dann vorübergehend 100 Prozent der Gesellschaftsanteile.

Christel Ney

Gemeinderat in Kürze Glasfaserausbau: Das Unternehmen Entega arbeitet im Zuge seines Glasfaserausbaus an einer Open-Access-Lösung für Niedernberg. Das bedeutet, dass die Telekom und andere Telekommunikationsunternehmen zukünftig das Glasfasernetz der Entega nutzen können, um ihre Kunden mit Telekommunikations-Dienstleistungen zu versorgen. Vorgesehen ist, dass die hierfür notwendige Rahmenbedingungen und Prozesse in 2023 geklärt und im Jahr 2024 umgesetzt werden. Dies bedeutet auch, dass die Glasfaser-Plus in Niedernberg kein eigenes Netz errichten wird. Die Sorge, dass die öffentlichen Straßen ein zweites Mal geöffnet und die Netze überbaut werden, hat sich damit erledigt. Neubau Feuerwehrhaus: Der Standort des Feuerwehrhauses bedingt an der Leerwegeinfahrt größere Abbiegeradien und musste hierzu angepasst werden. Die notwendigen Grundstücksgespräche für den Neubau des Feuerwehrhauses und Grunderwerb für die Einfahrt konnten erfolgreich geführt werden. Aufgrund der Vergrößerung der Einfahrt muss die Sitzgruppe mit dem denkmalgeschützten Bildstock entfallen und verlegt werden. Angedacht ist, dies auf der gegenüberliegenden Seite am Leerweg auf einem gemeindlichen Grundstück zu realisieren. Unter diesen Rahmenbedingungen kann die Bauleitplanung auf den Weg gebracht werden. Kinderbetreuung: Einstimmig nahm der Gemeinderat die Bedarfsumfrage nach Vorgaben des Landratsamts zustimmend zur Kenntnis. Die Bedarfserhebung wird anhand von Bevölkerungsdaten und Daten zur tatsächlichen Buchung der Einrichtungen vorgenommen. Für die Gemeinde Niedernberg ist das Betreuungsangebot im Bereich der Grundschulkinder ausreichend vorhanden. Der ab 2026 umzusetzende Rechtsanspruch ist durch das vorhandene Angebot (Mittagsbetreuung, Ferienbetreuung) bereits heute erfüllt. Im Kindergartenbereich wird durch die neuen Plätze im Bauernhofkindergarten Spielraum geschaffen. Die angedachte Einrichtung einer Großtagespflege ist weiterhin Ziel. Die Akquirierung von Tagesmüttern ist hierzu Voraussetzung. Herausforderung bleibt die angespannte Fachkräftesituation. Ortsbegehung: Barrierefreiheit im öffentlichen Raum sowie Verbesserungsvorschläge zur Gestaltung der Hauptstraße waren Thema einer Ortsbegehung des Seniorenbeirats im Januar. Kinder und Jugendliche hatten bereits im letzten Sommer im Rahmen des Projekts Zukunft Ideen und Fotos zu Gefahren im Verkehr gesammelt. Timo Wöll berichtete, dass für Senioren Barrierefreiheit ein wichtiges Kriterium zum Thema "Zuhause alt werden" sei. Davon hänge auch die Möglichkeit ab, einzukaufen oder soziale Angebote anzunehmen. Mit einer Power-Point Präsentation zeigte er die Problemstellen der Hauptstraße. Es wurden Schwachstellen aufgezeigt, entstanden durch fehlende Beschilderung, fehlende Querungshilfen, falsch angebrachte Pfosten, nicht vorhandene Fußwege, zu hohe Bordsteinkanten, zugeparkte Freiflächen und lockere Steine auf dem Fußweg. Einige dieser Beanstandungen sollten von der Gemeinde mithilfe externer Dienstleister umgesetzt, der Rest könnte mit der geplanten Instandhaltung der Fahrbahndecke erledigt werden. Im Gremium wurde diese Vorgehensweise gelobt, denn sie zeige, wo Verbesserungen notwendig seien und angegangen werden müssen. Neuer Kindergarten: In Niedernberg ist die Errichtung eines Natur- und Bauernhofkindergarten im Genehmigungsverfahren. Über das Konzept, das die bestehenden Kindergärten entlastet und vorrangig Ortskinder aufnehmen soll, informierte Diana Reinhart vom Reitstall Lindenhof, auf deren Erlebnisbauernhof der Kindergarten mit einer eigenen Schutzhütte eingerichtet werden soll. Eine Kindergartengruppe mit 22 Kindern könnte ab September 2023 dort betreut werden. Dazu wurde ein Trägerverein gegründet. Erziehungsziel ist die freie und selbstbestimmte Entwicklung zu Kindern, in denen sie die Verbundenheit mit den Kreisläufen des Lebens, Begreifen der Natur mit allen Sinnen, verantwortungs- und respektvoller Umgang mit allen Tieren, Wertebewusstsein im Umgang mit Mitmenschen, Wertschätzung gegenüber der Herstellung und im Umgang mit Lebensmitteln sowie nachhaltige, ressourcenschonende und reflektierende Lebensweise erlernen. Alle Gemeinderäte lobten diese Einrichtung als Bereicherung der Erziehungsmöglichkeiten, die jedem Fall von der Gemeinde unterstützt werden solle. Als gute Ergänzung der Kindergartenarbeit sei dies eine große Bereicherung und gute Sache für die Niedernberger Kinder.