Niedernberg will bis 2040 Strombedarf regenerativ decken

Flächen für Photovoltaik definiert

Niedernberg 27.07.2023 - 11:58 Uhr 3 Min.

Für 2040 wurde für die Gemeinde aufgrund von Wärmepumpen und Elektromobilität ein Strombedarf von etwa 30 Millionen Kilowattstunden pro Jahr vorhergesagt. Um den Bedarf der Gemeinde rechnerisch zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie zu decken, sind weitere Anstrengungen notwendig: Bisher erreicht die Gemeinde mit Biogas- und PV-Anlagen etwa 5,5 Millionen Kilowattstunden (etwa 18,2 Prozent).

Acht Millionen Kilowattstunden (26,7 Prozent) wollen die Stadtwerke Aschaffenburg mit der zu errichtenden Freiflächen-PV-Anlage beisteuern. Somit müssten für das Ziel noch etwa 14 Millionen Kilowattstunden erzeugt werden, wozu 14 Hektar PV-Fläche oder zwei Windräder notwendig sind.

Zum Erreichen des 100-Prozent-Ziels wurden bereits verschiedene Überlegungen angestellt: So sollen PV-Anlagen, soweit machbar, auf allen öffentlichen Gebäuden und als schwimmende Anlage auf dem Silbersee errichtet werden. Es soll geprüft werden, ob Anlagen als Parkplatzüberdachung an der Hans-Herrmann-Halle sowie am Honisch Beach rentabel möglich sind.

Josef Scheuring (SPD) bemängelte die unklare Definition der Flächen, die in Frage kommen: Es solle nicht nur über landwirtschaftliche Flächen nachgedacht werden. Weitere Flächen müssten notfalls mit Experten geprüft werden. Je kleinteiliger diese Flächen in besiedelten Gebieten seien, umso besser.

Peter Reinhard (FWN) hatte kein Problem mit der Zielvorgabe, aber einzelne Maßnahmen der Beschlussvorlage benötigten weitere Überlegungen. Sein Antrag auf Vertagung wurde mit elf zu fünf Stimmen abgelehnt. Alexander Wenzel (SPD) regte an, zunächst weitere Dachflächen auf öffentlichen Gebäuden in Erwägung zu ziehen.

Auf Vorschlag von Rudi Hartlaub (FWN) wurde mit neun zu sieben Stimmen beschlossen, auch die vom Tannenwald östlich gelegene Fläche hinzuzunehmen. Die nachfolgende Aufstellung des Bebauungsplans "Obervogtsäcker Freiflächenphotovoltaikanlage", mit zwei Gegenstimmen beschlossen, erfolgt als sonstiges Sondergebiet und wird mit der Eintragung "Fläche für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien - Sonnenenergie" festgesetzt.

Mit den Stadtwerken als Investor wird dazu ein städtebaulicher Vertrag beschlossen - mit dem Ziel, dass der Anlagen-Errichter die Kosten des Verfahrens trägt. Da die Fläche in einem Wasserschutzgebiet liegt, müssen Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes eingehalten werden. In solchen Gebieten ist Landwirtschaft nur eingeschränkt möglich. Daher stellen die Anlagen dort einen geringeren Eingriff für die Landwirtschaft dar. Andere Bereiche mit höherer natürlicher Ertragsfähigkeit können ausgespart bleiben. Die Träger öffentlicher Belange werden noch angehört, Rückmeldungen können dann noch einfließen.

Gemeinderat Niedernberg in Kürze Niedernberg. In der Gemeinderatsitzung am Dienstag in Niedernberg sind noch diese Themen beraten worden: Bebauungsplan: Niedernberg plant den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und weitere Änderungen am Kultur- und Sportzentrum. Daneben soll eine neue Erholungsfläche entstehen - und der Einmündungsbereich Leerweg/Kreisstraße MIL 22 neuen Anforderungen einer problemlosen Einfahrt angepasst werden. Einstimmig genehmigte der Rat den vorgestellten Bebauungsplan für das Gebiet, der im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung durchgeführt werden kann, da der Bereich bereits in einem Bebauungsplangebiet liegt. Hundesteuer: Die zuletzt 2009 geänderte Hundesteuersatzung wird nach einstimmigem Beschluss an die neue Rechtsprechung angepasst. Neu aufgenommen wurde, dass Hunde, die aus einem steuerbegünstigt anerkannten und mit öffentlichen Mitteln geförderten Tierheim oder Tierasyl aufgenommen werden, längstens für zwölf Monate eine Steuerermäßigung erhalten können. Grillplatz: Einstimmig wurden die Satzung für den Niedernberger Grillplatz und die damit verbundene Gebührensatzung geändert. In der Benutzungssatzung ist festgelegt, dass das Grillholz über die Gemeinde zum Preis von 26 Euro für einen halben Ster bezogen werden muss. Da dieser Preis nicht mehr kostendeckend ist, wird er erhöht. Da der Jahresfehlbetrag für den Grillplatz einen mittleren vierstelligen Betrag ausweist, sollen auswärtige Nutzer künftig mehr bezahlen. Das ist möglich, da der Grillplatz defizitär betrieben wird und der Fehlbetrag durch steuerliche Einnahmen gedeckt wird. Künftig erfolgt auch keine Gebührenerstattung mehr, wenn bestätigte Buchungen zurückgenommen werden. Die Höhe der Kaution wird nicht verändert. Altort: Auf die Bürgerversammlung 2022 geht die Initiative "Wohnen und Leben im Altort Niedernberg" zurück, über deren Sachstand Bürgermeister Jürgen Reinhard (CSU) informierte. Ziel ist, mit Unterstützung des Projektberaters Joachim Roth Projekte mit den Einwohnern zu definieren, um neuen Wohnraum durch Nachverdichtung, Sanierung und Neuordnung der Flächen zu schaffen. Mittlerweile wurden mit ihm und einem Team aus Vertretern des Seniorenbeirats und Antragstellern Areale definiert, die in Frage kommen. Eigentümergespräche wurden aufgenommen, aber noch keine Entscheidungen getroffen. Jahresabschluss: Die Finanzrechnung der Gemeinde weist 2022 einen Überschuss von elf Millionen Euro aus, der Endbestand an finanziellen Mitteln beträgt knapp 32 Millionen Euro. Die Ergebnisrechnung schließt mit 6,3 Millionen Euro deutlich positiv ab. Bei den Planungen des Haushaltes wurde noch von einem Fehlbetrag ausgegangen. Ursachen sind die höher als geplanten Gewerbesteuereinnahmen, geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen. Außerdem konnte eine Baumaßnahme noch nicht abgerechnet werden.