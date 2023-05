Präsentation zum Nazi-Verbrechen der Euthanasie in Kleinwallstadt

Kunst, Mu­sik und Li­te­ra­tur kön­nen idea­le Mit­tel sein, um den wich­ti­gen, aber oft auch sehr theo­re­ti­schen Be­griff »In­k­lu­si­on« mit Le­ben zu fül­len. Am Sams­ta­g­a­bend ha­ben be­hin­der­te und nicht be­hin­der­te Men­schen in der voll be­setz­ten Klein­wall­städ­ter Zehnt­scheu­ne in ei­ner per­fek­ten Mi­schung aus be­we­gen­den und un­ter­hal­ten­den Mo­men­ten in har­mo­ni­schem Zu­sam­men­spiel ge­zeigt, wie In­k­lu­si­on in der Pra­xis aus­se­hen kann und wie un­ver­zicht­bar sie für ei­ne hu­ma­ne Ge­sell­schaft ist.