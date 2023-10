Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Warum sich der Laudenbacher Lederhosen-Club nach 31 Jahren verabschiedet

Nie mehr Bänklertanz und Peitschenknallen

Laudenbach 30.10.2023 - 14:25 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Laudenbacher Lederhosen-Club in voller Pracht (stehend von links): Heinz Grein, Helmut Weiß, Fred Rohleder, Friedel Bernhardt, Bernd Klein, Karl Link, Dietmar Mohn, Lony Heinisch, Alwin Ruppert, Oswald Hess, Gerhard Olejak, Oswald Klein, Kurt Distler und Helmut Meuser sowie (sitzend von links) Josef Werp, Horst-Dieter Hayn, Manfred Huschka, Werner Frieß, Werner Breitenbach und Theo Wolf. Viel Spaß hatte der Lederhosen-Club beim Dorffest in Laudenbach (von links): Manfred Huschka, Oswald Klein (sitzend) sowie Heinz Grein und Horst-Dieter Hayn (dahinter).

Der Haupt­grund war, mit dem Le­der­ho­sen-Club die Ka­me­rad­schaft zu stär­ken. Das ist ihm und dem Rest über 30 Jah­re lang auch gut ge­lun­gen. Jetzt, nach 31 Jah­ren vol­ler Er­in­ne­run­gen, hat sich der Lau­den­ba­cher Le­der­ho­sen-Club auf­ge­löst: Es man­gel­te an Nach­wuchs und In­ter­es­se an ei­ner Wei­ter­füh­rung.

Laudenbach am Main ist nicht die Hochburg für Krachlederne, weshalb vielleicht einige Fußballer große Augen machten, als Grein mit der Idee des Lederhosen-Clubs um die Ecke kam. Aber letztendlich waren es doch 16 Mitglieder, die begeistert zusagten. Die Männer kleideten sich dann Anfang des Jahres 1992 entsprechend ein. Damals fuhren sie nach Altenbuch zur Firma Picard und deckten sich mit Lederhosen ein. Dann kamen noch weiße Hemden, Socken und Haferlschuhe dazu. Wie sich das eben so gehört.

Allein das Ankleiden war schon für viele eine Gaudi, wie man auf Fotos aus der Zeit sieht. Etliche hatten in ihrem Leben noch nie eine Krachlederne getragen. Nachdem alle "lederbehost" waren, stellten sich die Männer für ein Gruppenfoto im Brunnthal auf, um diesen denkwürdigen Moment festzuhalten.

Aber halt - da war ja auch eine Frau mit auf dem Bild, die ein Akkordeon um die Schulter trug: Das war Lotte Heinisch, neben dem Gründer Grein mit die wichtigste Person im Club. Sie kam kurz nach der Gründung hinzu. Ohne sie ging nichts, denn die fröhliche Musikerin stammte ursprünglich aus dem Landkreis Tirschenreuth aus der Oberpfalz. Sie hatte nach Laudenbach geheiratet.

Die Oberpfälzerin kannte sich natürlich bestens in Sachen Tracht, Bänklertanz, Peitschenknallen und Bändertanz aus. Sie brachte den Herren alles bei - und es machte ihnen auch richtig Spaß, genau wie das Singen mit ihr, wenn Lotte ihr Akkordeon auspackte. Es gab sogar eigene Liederbücher und Texte. Angesprochen hatte Lotte Grein in der Gastwirtschaft, in der sie damals arbeitete.

Einmal im Jahr gab es einen größeren Wanderausflug. Den hatte Grein immer akribisch vorbereitet: Er selbst fuhr oder lief vorher die Strecke ab und testete Hotel und Essen, bevor er den Ausflug fixierte.

Die lustigen Krachledernen traten bei vielen Veranstaltungen, gerade auch in Laudenbach, auf. Unvergesslich sei zum Beispiel ihr Bänklertanz auf dem Dorffest 2007 gewesen. Von diesem Fest existieren viele Fotos, auf denen die Stimmung überschäumend war. Auch liefen sie als Fußgruppe bei Festen mit. Zum Beispiel waren sie jahrelang eine Institution beim Weihnachtsmarkt in Mömlingen. Legendär seien auch die Grillabende gewesen, wo der selbst gebaute Grill von Oswald Klein, Bernd Kleins Vater, zum Einsatz kam.

Mittlerweile sind leider schon viele Mitglieder verstorben. Bei den Kindern der noch verbleibenden Mitglieder habe sich kein Interesse am Fortbestand des Clubs gezeigt.

Noch einmal trafen sich die letzten Krachledernen zum großen Abgrillen im September im Kickersheim, natürlich mit dem selbst gebauten Grill. Das restliche Clubgeld wird gespendet - und den Ordner mit den Erinnerungen, wie Zeitungsartikeln, Fotos oder der Satzung, wird Grein für unbestimmte Zeit in den Schrank stellen.

anke

Hintergrund: Keine Lederhose? 10 Mark in die Clubkasse! Die Gründungssitzung des Lederhosen-Clubs war am 12. April 1992. Hier wurde auch die Satzung verlesen. Der Beitrag kostete damals jährlich 50 Mark. Man traf sich alle zwei Monate am ersten Freitag im Kickersheim. Erscheinen war Pflicht: "Wer unentschuldigt fehlte, musste 10 Mark in die Clubkasse zahlen", erinnert sich Mitglied Bernd Klein. Und wer seine Lederhose nicht trug, musste ebenfalls 10 Mark latzen.