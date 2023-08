Nicole Pfeffer (FDP) holt sich ihren Auftrag für München im Gespräch mit den Menschen

Porträt zur Landtagswahl - Stimm­kreis Miltenberg

Handwerk und Mittelstand zu stärken, ist eines der zentralen politischen Ziele der FDP-Direktkandidatin Nicole M. Pfeffer. Foto: Petra Reith

Mit dem ehemaligen FDP-Landesvorsitzenden Albert Diun hat sie den Handwerkertag in München besucht, mit der Landesministerin Lydia Hüskens (Sachsen-Anhalt) über die Frage »Wie digital und mobil ist unsere Zukunft« getalkt. Pfeffer hat im Kreis Landwirte zur Frühstücksrunde geladen, Firmen besucht, Stammtische organisiert, Einzelhandelsaktionen begleitet.

Mein Thema: SIE/DU sind/bist der Grund für meinen Einsatz nach und in München

Über 300 Wahlkampftermine

Der viel strapazierte Begriff »engagierter Wahlkampf« ist für das, was die FDP-Direktkandidatin seit Monaten betreibt, weit untertrieben: 168 Termine hatte Nicole M. Pfeffer zum Zeitpunkt des Gesprächs mit unserem Medienhaus bereits hinter sich und noch 154 bis zum Wahltag vor sich.

Jetzt im Sommer machen auch ihre Mitbewerber die Tour über die Vereins- und Gemeindefeste; Hände schütteln, Flyer, Kugelschreiber oder auch blaue Eimer verteilen. Pfeffer hatte ihren Wahlkampf viel früher, fast unmittelbar nach ihrer Nominierung im Oktober vergangenen Jahres begonnen. Als Marketing-Expertin weiß die 52-Jährige, wie man auf sich aufmerksam macht. Dabei, das betont sie, gehe es ihr aber um mehr als nur darum, bekannter zu werden: »Ich will bürgernahe Politik machen, dazu muss ich mit den Menschen reden, ihnen zuhören.« Für sie ist jeder Termin, jedes Gespräch Wegweisung für ihre künftige politische Arbeit aber auch Kraftquelle: »Die Gespräche, die Rückmeldungen, die Reaktionen motivieren mich ohne Ende«, sagt sie.

Verkehr: Bus, Bahn, Motorrad, Fahrrad, Auto zu Fuß und mehr - technologieoffen für die Mobilität der Menschen

All das ist mehr als Strategie für ein gutes Abschneiden am 8. Oktober, es ist auch eine Wahlempfehlung. Denn Pfeffer hat vielfach bewiesen, dass sie im Beruf und in ihrem gesellschaftlichen Engagement dieselbe Energie und Kreativität an den Tag legt. Zur Hinterbänklerin hätte sie kein Talent.

Steiler Start in dritte Karriere

Als Wahlkreisabgeordnete nach München - das wäre die dritte Karriere für Nicole Pfeffer. Die gelernte Köchin hatte zehn Jahre lang in der Spitzen-Hotellerie gearbeitet, bevor sie in die Finanzdienstleistungsbranche wechselte, dann berufsbegleitend Betriebswirtschaft studierte und 2007 in Mömlingen ihre Marketingagentur gründete.

Nachhaltigkeit: Geht nur im Einklang von Ökologie, Ökonomie und Soziales

Ihre Parteikarriere ist steil: 2018 in die FDP eingetreten, schnell in den Bezirks- und Kreisvorstand aufgerückt, seit 2022 Vorsitzende des neu gegründeten FDP-Ortsverbandes Mömlingen-Obernburg-Erlenbach.

Mitnehmen nach München werde sie die Sorgen der Menschen zu Migration und Sicherheit und ihre eigenen »sehr, sehr großen Sorgen« um Mittelstand und Handwerk, verspricht sie und kündigt Politik mit einer »klaren Haltung, Mut, und Optimismus« für die Region an. Den Untermain will sie zur »Top 3 Region in Bayern« entwickeln. Zu einer Region in der sich junge Menschen ansiedeln, weil sie im ländlichen Raum urbanes Leben bietet.

Miteinander gemeinsam in die Zukunft gehen - unabhängig des Alters, des Geschlechts, der Herkunft und Kultur und unabhängig der Bildung.

Die vier Fotos hat uns die Kandidatin zur Verfügung gestellt.

Georg Kümmel

Die Kandidatin Zur Person Vorname Nachname: Nicole M. Pfeffer Partei: Freie Demokraten (FDP) Alter: 52 Heimatort: Mömlingen Familienstand / Kinder: In Lebensverantwortungsgemeinschaft - ein Pflegekind mit türkisch-griechischen Wurzeln Karriere Gelernter Beruf: Köchin; Diplom Betriebswirtin (FH) Politisch aktiv seit: 2018 in der FDP; zuvor zehn Jahre in der CDU-FFM Politische Erfolge: Mitwirkung Landtagswahlprogramm 2023 für Mittelstand, Handwerk, Tourismus Politische Motivation Kernthemen für den Untermain: o Stärkung des Bayerischen Untermains zu einer Top 3 Region in Bayern o Urbanes Leben im ländlichen Raum stärken; Leben am Fluss mit Winzern, Radwegenetz, attraktiver Gastronomie und innovativen Erlebnissen o Vielfalt und Gemeinschaft für eine einzigartige Region - ökonomisch, ökologisch, sozial; über Grenzen hinweg agieren o Mut-Macherin aus und für Bayern Kernthemen für Bayern: o Handwerk und Mittelstand sowie Landwirtschaft o Jugend und Bildung o Frau, Familie, Miteinander Ziele für die Legislaturperiode: o Stärkung des Handwerks und des Mittelstands durch Entlastung von Bürokratie und mehr Digitalisierung o Unterstützung der Landwirtschaft; Bestandsschutz bei Investitionen; Beibehaltung der Agrardieselvergütung; Reduzierung der Vorschriften und Auflagen beim Stallbau in der Tierhaltung o Frau, Familie, Miteinander: Flexi-Kitas ermöglichen; Mehrgenerationen-Projekte; Ehrenamt stärken; kulturübergreifende Dialog-Formate zur Stärkung westlicher Werte o Qualitätsoffensive in der frühkindlichen Bildung und in Haupt- und Mittelschulen Menschliches Politisches Vorbild: Nicole Bauer, MdB Größter Traum: am 9. Oktober als Landtagsabgeordnete gewählt zu sein Interessen jenseits der Politik: Kochen, reisen, netzwerken, Menschen fördern