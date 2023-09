SpVgg Roßbach lässt Rocknacht in Hausen wieder aufleben

Neustart nach Corona-Pause

Hausen 19.09.2023 - 13:36 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In Aktion (von links): Jürgen Kühnlein, Frank Stimpfig und Franky Kühnlein.

Schon in den 80ern und 90ern haben in Hausen Rockbands gespielt. Darunter die 1987 gegründete fränkische Combo Number Nine, die damals ein Garant für ein volles Haus war. Eigentlich wollten Pawlik und sein Orgateam diese wieder buchen. Allerdings gibt es sie nicht mehr. Der ehemalige Bandchef, Jürgen Kühnlein, erklärt: "Nach vielen Jahren erfolgreichen Zusammenspielens gab es ab 1998 und in den Jahren danach einige Musikerwechsel in der Band, bis fast alle Ursprungsmitglieder ausgestiegen waren."

Die nachgerückten Musiker benannten sich in Number Nine The New Generation um. 2009 trommelte Kühnlein dann seine alten Kollegen zusammen: Sie traten unter dem Namen Number Nine First Generation wieder auf. Erst seien es nur ein paar Gigs gewesen, dann, so ungefähr ab 2015, einige mehr, sagt Kühnlein. Sie knüpften an alte Erfolge an, etwa 2018 und 2019 auch in Hausen. 2020 kam Corona und damit das Ende der Numbis, wie sie liebevoll von Fans genannt wurden: Sie lösten sich zum Entsetzen der Fans 2021 zum zweiten Mal auf.

Da Number-Nine-Gründungsmitglied und Bandchef Kühnlein die Bühne liebt, spielt er seit Jahrzehnten parallel in der ebenfalls von ihm 1981 mitgegründeten Band Revolver. Nach der Number-Nine-Auflösung reifte in ihm Anfang 2022 die Idee, wieder eine Band zu gründen. Zuerst fragte er seinen Sohn Franky, auch schon lange Gitarrist und Sänger, der sofort zusagte.

Der nächste Schritt Kühnleins war, auf seinen langjährigen Musikkollegen und Freund Friedel Amon zuzugehen. Auch dieser macht mit seinem Sohn Musik. Die beiden sagten zu. Come Together ist somit die erste Rockband in Franken, die mit gleich zwei Vater-Sohn-Kombinationen aufwarten kann.

Der noch fehlende Bassist und der Sänger waren ebenfalls schnell gefunden: Frank Stimpfig, Bassist und Gründungsmitglied von Number Nine, überlegte nicht lange - und Sänger (auch Gitarre und Drums) ist das Bamberger Urgestein Steff Porzel.

Somit war die Band komplett. Der erste Auftritt in Geiselwind im November 2022 war gleich ausverkauft. Die Combo präsentiert ein Repertoire aus verschiedenen Epochen der Classic-Rock-Geschichte, etwa mit Liedern von Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Kansas, Foreigner, Styx, Genesis und der Little River Band.

Come Together spielen am Samstag, 30. September, ab 21 Uhr, in der Erwin-Braun-Halle in Hausen. Karten gibt es bei Intersport Wolfstetter in Obernburg, Schreibwaren Schnarr in Elsenfeld, Getränke Nahkauf in Roßbach sowie der Tankstelle Oil in Sulzbach.

Weitere Informationen im Internet unter https://www.cometogether-live.de

anke

Hintergrund: Aktuelle Besetzung von Come Together In der Rockband Come Together spielen Musiker, die bereits in weiteren Bands Erfahrung gesammelt haben: Jürgen Kühnlein (Gitarre und Gesang, weitere Bands: Number Nine und Revolver), Friedel Amon (Keyboard und Gesang, weitere Bands: Revolver und Amonium), Steff Porzel (Gesang und Gitarre, weitere Bands: CHP und The Spencer Davis Group), Franky Kühnlein (Gitarre und Gesang, weitere Bands: nulldB und Siiri), Manu Amon (Schlagzeug, weitere Band: Amonium) sowie Frank Stimpfig (Bass und Gesang, weitere Bands: Number Nine und Siiri).