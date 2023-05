Neunkirchen investiert 2023 kräftig

Neunkirchen. Der Neunkirchener Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag noch mit folgenden Themen beschäftigt. Keine erneute Kandidatur: Bürgermeister Wolfgang Seitz gab bekannt, er habe nach reiflicher Überlegung beschlossen, bei den nächsten Kommunalwahlen nicht mehr für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Seitz ist seit dem 1. Mai 2002 im Amt.

Gemeinschaftshäuser: Ortsansässige Vereine dürfen weiterhin die Gemeinschaftshäuser in den drei Ortsteilen Neunkirchen, Richelbach und Umpfenbach nutzen. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag im Rathaus. Damit verlängerte das Gremium seinen Beschluss aus der Sitzung vom 4. Oktober 2018, dass eingetragene Ortsvereine die Gebäude ohne Gebühr nutzen dürfen und nur die Verbrauchsgebühren (Wasser, Strom, Kanal) in Rechnung gestellt werden. Die Verlängerung wurde ohne zeitliche Begrenzung festgelegt. Weiterhin Gebühren fallen allerdings für private Veranstaltungen in den Gemeinschaftshäusern an. Sollten auswärtige Vereine die drei Gebäude der Gesamtgemeinde Neunkirchen nutzen, dann soll sich die Mietgebühr an der Höhe orientieren, welche im jeweiligen Gemeinschaftshaus auch für die Nutzung bei Privatevents anfällt.

Nicht-öffentliche Beschlüsse: Pascal Schuhmacher von der Verwaltungsgemeinschaft Erftal gab die in nicht-öffentlicher Sitzung am 30. März 2023 gefassten Beschlüsse bekannt. In dieser Zusammenkunft stimmte der Gemeinderat einstimmig für den Einbau eines Treppenliftes im Anwesen Dr.-Rüttiger-Straße 6, wo sich die Arztpraxis befindet. Ebenfalls einstimmig erfolgte die Auftragsvergabe zur Erneuerung der beiden Giebelkrönungen auf dem Dach (Querschiffe) der Richelbacher Pfarrkirche zum Angebotspreis von 11 091 Euro - hinzu kommen noch die Kosten für die Gerüststellung und die Dachanschluss-/Spenglerarbeiten sowie anteilige Kosten für einen Autokran. In gleicher nicht-öffentlicher Sitzung wurde mit jeweils einer Stimme beschlossen: Die Vergabe für die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungsfahrzeuges (HLF 10) mit Brutto-Gesamtkosten von 397 887 Euro, welche über drei Lose erfolgt und die Übernahme der Kosten für Feuerwehrstiefel von einem Betrag bis maximal 200 Euro je Paar. Zu letztgenanntem Punkt wurde angemerkt, dass Kosten, die den Maximalbetrag überschreiten, vom Kameraden selbst getragen werden müssen. Weiter hieß es: Die Kommandanten sind dazu angehalten, die Notwendigkeit eines neuen Stiefels mit großer Sorgfalt zu prüfen.Keine Einwände: Als Nachbarkommune wurde Neunkirchen um Stellungnahme zur Änderung des Bebauungsplanes "Wengertsberg I" und entsprechender Änderung des Flächennutzungsplanes gebeten. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, dass keine Einwände in Bezug auf die Eichenbühler Vorhaben vorliegen. Erfrischungsgeld: Der Gemeinderat beschloss, das Erfrischungsgeld für die Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober 2013 für alle Helfer einheitlich auf 30 Euro festzulegen.Brücken: Es wurde darüber informiert, dass die Brücken im Ortsteil Richelbach im Rahmen einer erforderlichen Prüfung begutachtet und untersucht wurden. Die Kosten belaufen sich auf 3535 Euro.Antworten Straßenverkehrsbehörde: Da Geschwindigkeitsbegrenzungen immer wieder Thema in der Gemeinde sind - wie auch bei den diesjährigen Bürgerversammlungen - gab es seitens der Verwaltung eine Nachfragen bei der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Miltenberg. Dieses weist darauf hin, dass das Staatliche Bauamt Aschaffenburg für die St 537 und St 507 Lärmberechnungen angestellt habe. Als Ergebnis bleibe festzuhalten, dass bei der aktuellen Verkehrsbelastung (Straßenverkehrszählung 2021) an allen Gebäuden entlang der Staatsstraßen 507 und 537 in Neunkirchen die Lärmschutz-Grenzwerte unterschritten werden. Deshalb sei, so die Behörde weiter, eine Geschwindigkeitsbeschränkung aus Gründen des Lärmschutzes nicht möglich. Da auch sonst keine Gründe für eine Geschwindigkeitsbeschränkung vorliegen, sei auch nach Erachten des Verfassers des Antwortschreibens ein Ortstermin nicht erforderlich. Weiter hieß es: Auch Versetzen von Ortstafeln an verschiedenen Stellen (beispielsweise im Bereich Gemeinschaftshaus Neunkirchen) zwecks Geschwindigkeitsbegrenzungen solle nicht erfolgen, sie stehen an den erforderlichen Stellen, so die Behörde.Schöffenwahl 2023: Der Gemeinderat beschloss, in die Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2023 Franziska Egner aufzunehmen, die ihr Interesse für das Amt als Schöffin bekundete. mab