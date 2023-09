Neunkirchen erweitert Fördergebiet Dorferneuerung

Neunkirchen. Der Neunkirchener Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag noch mit folgenden Themen beschäftigt: Einbeziehungssatzung: Für ein Grundstück auf der Gemarkung Umpfenbach im Bereich Ringstraße 3 hat der Rat eine Einbeziehungssatzung erlassen. Es liegt eine Anfrage für Bebauung vor, das Grundstück selbst ist im Flächennutzungsplan als Bauerwartungsland ausgewiesen. Ergänzungsabgaben/Herstellungsbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ringstraße wurden bezahlt, Hausanschlüsse für Kanal und Wasser liegen im Grundstück. Der genehmigte Antrag beinhaltet nur ein Grundstück, das nun in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbezogen wird. Nutzungsänderung: Für einen Antrag zum Umbau und zur Umnutzung des Erdgeschosses einer Bestandsscheune zu Wohnzwecken in der Hauptstraße 37 im Ortsteil Richelbach gab es einstimmig Grünes Licht. Die Gesamtfläche der Scheune beträgt inklusive Obergeschoss rund 650 Quadratmeter, davon werden rund 19 Prozent zur Wohnfläche umgenutzt.Glasfaserausbau: Laut Bürgermeister Wolfgang Seitz hat die Telekom mitgeteilt, dass kein Interesse mehr am Glasfaserausbau der Gemeinde Neunkirchen bestünde. Die Breitbandversorgung Deutschland dagegen sei noch interessiert. Eventuell könne der Ausbau noch 2023 beginnen, wie die Verwaltung mitteilte. Defibrillatoren: Die Gemeinde beabsichtigt für die Gemeinschaftshäuser in Neunkirchen, Richelbach und Umpfenbach Defibrillatoren anzuschaffen. Es sollen entsprechende Angebote eingeholt werden. Falls sich andere Standorte als die Gemeinschaftshäuser als geeigneter - da beispielsweise zentraler gelegen - erweisen, sollen die Geräte alternativ dort bereit gestellt werden.Baugebiet Lämmerheide: Die erforderlichen Grundbucheinträge sind erfolgt. Nun sollen die Baugrund-Interessenten angeschrieben werden, eventuell können noch 2023 erste Notartermine erfolgen. mab