Neues Leben an historischer Stätte

Einweihung: Im Klostergarten entstand für 7,8 Millionen Euro ein Familienzentrum mit Kindertagesstätte

Miltenberg 23.07.2023 - 12:11 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zur offiziellen Eröffnung am Freitag waren auch Bischof Franz Jung und Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach gekommen.

Bischof Jung zeigte sich beeindruckt, wie die Architekten den franziskanischen Gedanken umgesetzt und im ehemaligen Klostergarten in schlichter, aber nachhaltiger Weise ein Gebäude errichteten, in dem sich Menschen begegnen. Bereits früher sei hier ein zentraler Punkt des Klosters gewesen: ein »Raum der Geborgenheit«, und eine Reminiszenz an die Gärten der Heiligen Schrift. Jung: »Hier wurde ein kleiner Garten Eden geschaffen.«

Räume zum Wohlfühlen

An historischer Stätte sei ein Gebäude entstanden, das an den Bedarf des 21. Jahrhunderts angepasst sei, meinte Staatsministerin Judith Gerlach. »In erster Linie geht es um die Menschen, nicht um Steine«, lenkte sie den Fokus auf den wesentlichen Kern des Projekts. Hier seien die Kinder geborgen, hätten Räume zum Wohlfühlen - »ein völliger Traum für Kinder«. Wichtig sei auch, dass hier Familien, Schwangere und Erziehende beraten werden. Die Investition sei »extrem gut angelegtes Geld«, befand Gerlach. Mit dem Programm »Startchance kita.digital« fördere der Freistaat zudem die Medienkompetenz des Personals in der Frühpädagogik.

Als »weiteren wichtigen Schritt hin zur umfassenden Kinderbetreuung« bezeichnete Bürgermeister Bernd Kahlert die Kita. Das Betreuungsmodell sei »ein Konzept für die Zukunft unserer Kinder«, so Kahlert, der die weiteren Förderer Kirchenverwaltung, Diözesan-Caritasverband und Freistaat hervorhob.

Günther Oettinger, der Landrat Jens Marco Scherf vertrat, gratulierte zum Bauwerk und meinte, dass »wir es den Kindern schuldig sind«, denn »hier beginnt die Investition in die Zukunft.«

Altbürgermeister Joachim Bieber überreichte im Namen des Bruderdienstes St. Jakobus an Pfarrer Jan Kölbel und Heinrich Almritter (Vorstand Kreis-Caritas) 1000 Euro - 800 Euro Spenden und 200 Euro vom Bruderdienst. Domkapitular Clemens Bieber übergab als Vorsitzender des Caritasverbands für die Diözese Würzburg 300 Euro für den Kauf von pädagogischem Material. Es komme immer mehr darauf an, Familien zu beraten und zu begleiten, stellte er fest. Dafür stehe die Caritas ein. Er lobte zudem die »tolle Kooperation von Stadt und Caritas«.

Miltenbergs katholischer Pfarrer Jan Kölbel wertete das neue Gebäude als Zeichen guter Kooperation von Stadt und Kirche, es werte aber auch die Innenstadt deutlich auf. Der evangelisch-lutherische Pfarrer Lutz Domröse rief auch die Erwachsenen dazu auf, sich von Gott beschenken zu lassen und Vertrauen zu haben - so wie es Kinder ganz selbstverständlich tun.

Ausblicke und Ruhezonen

Martin Bez vom Büro Bez und Kock, das den Architektenwettbewerb gewonnen hatte, lobte die hervorragende Zusammenarbeit mit allen am Bau beteiligten Büros. So sei ein Haus aus Holz entstanden, in dem die Kinder viel entdecken, sich aber auch zurückziehen können. Drei Ausgucke böten schöne Ausblicke. Das Dach sei mit Kräutern und Gräsern bepflanzt, die Klostermauer habe man im Gebäude teilweise sichtbar belassen und den alten Nussbaum im Spielgelände erhalten. Der Architekt überreichte symbolisch einen gebackenen Schlüssel an Pfarrer Jan Kölbel, Kirchenpfleger Hans Dieter Arnold und Heinrich Almritter.

Der Bischof segnete das Familienzentrum, die Gruppenkreuze der Kita sowie eine von Inge Buhleier gespendete Franziskus-Statue im Außenbereich. Anschließend konnten die Gäste Einblick in das Gebäude nehmen. Beim Tag der offenen Tür am Samstag besichtigt zahlreiche Besucher das Familienzentrum.

WINFRIED ZANG

Hintergrund: Zahlen und Fakten zum Familienzentrum Der Bau im Klostergarten hält für die Kindertagesstätte 1340 Quadratmeter Fläche bereit. 200 Quadratmeter kommen für den Familienstützpunkt, den Sozialdienst katholischer Frauen (Schwangerenberatung) und die Ehe-, Familien und Lebensberatung der Diözese, 238 Quadratmeter für die Kirchenverwaltung hinzu. Der Kindergarten ist für drei Kindergartengruppen zu je 25 Kindern und drei Krippengruppen zu je zwölf Kindern ausgelegt - insgesamt 111 Plätze. Zurzeit sind zwei Kiga-Gruppen und zwei Krippengruppen in Betrieb, am 1. September kommt eine weitere Kiga-Gruppe dazu. Insgesamt hat der Bau rund 7,8 Millionen Euro gekostet. Damit liegt er laut Architekt Martin Bez 3,5 Prozent unter der Kostenberechnung aus dem Jahr 2019 - erstaunlich angesichts einer 32-prozentigen Steigerung des Baukostenindexes in dieser Zeit. Zu den Gesamtkosten trägt der Freistaat laut Staatsministerin Judith Gerlach 2,6 Millionen Euro bei, die Stadt Miltenberg vorbehaltlich einiger ausstehender Rechnungen 2,7 Millionen Euro, den Rest tragen Diözese und Caritas. Der Bau hat den regionalen Holzbaupreis der Staatsregierung gewonnen. Er wurde auch für den Deutschen Architekturpreis 2024 nominiert. ()