Neues entdecken in vertrauter Umgebung

Ausstellung: Skulpturen der Bildhauerin Veronika Leder-Fischer in Churfrankenvinothek in Bürgstadt zu sehen - Rückkehr an den Untermain

Bürgstadt 18.06.2023 - 17:38 Uhr 2 Min.

Bildhauerin Veronika Leder-Fischer. Eines der Werke von Veronika Leder-Fischer, das Kunstfreunde aktuell in der Bürgstädter Churfrankenvinothek betrachten können.

Die Nähe zum Meer war für sie immer inspirierend, bei einem elfjährigen Aufenthalt in Frankreich und von 2016 bis vor wenigen Wochen auf Fehmarn. Wenn sie sich jetzt in Bürgstadt niederlässt, ist das auch eine Art Heimkehr, denn viele Kunstfreunde werden sich gut daran erinnern, wie sie zusammen mit ihrem Mann über viele Jahre hinweg ihre Galerie »Kunst und Genuss« als einen kleinen, aber feinen Ort der kreativen Präsentation von Werken verschiedener Künstlerinnen und Künstler zu Verfügung stellte - und dabei vor allem junge Malerinnen und Maler bei ihrem Gang in die Öffentlichkeit unterstützte, die anschließend oft seht bekannt und anerkannt in der Kunstszene wurden. Ein Beispiel von vielen: der Illustrator Tobias Krejtschi, der seine Kindheit und Jugend in Amorbach verbrachte. Kunstfreunde erinnern sich noch gut an viel beachtete Ausstellungen, wie eine Werkschau mit Grafiken von Günter Grass oder an die gemeinsame Präsentation der Objekte von Leder-Fischer mit den Fotoübermalungen der Hella Pampus im Jahr 2009. Ihre Begeisterung für die künstlerische Arbeit mit Schwemmholz regte Klassen der Amorbacher Mittelschule mehrfach zur kreativen Arbeit an.

Wie schon in ihrer Galerie »Kunst und Genuss«, die die Bildhauerin in Amorbach bis zu ihrem Umzug nach Fehmarn 2016 betrieb, ist ihr künstlerisches Credo unverändert gültig: »Die Wahrnehmung meiner Umwelt in Form künstlerischen Gestaltens in den Fokus meiner Arbeit zu stellen, ist mein Anliegen. Die Schönheit der Natur aufzufinden ist Grundlage meiner Objekte.«

Der zweite Bürgermeister Bürgstadts, Bernd Neuberger, begrüßte die »Neu-Bürgstädterin« bei der Vernissage im Namen der Gemeinde herzlich und freute sich, dass die Ausstellung ist als Dauerausstellung geplant werden konnte. Die Künstlerin wird immer wieder Objekte austauschen und neue Werke hinzufügen, sodass sich auch ein mehrfacher Besuch lohnen wird.

"Meine künstlerische Arbeit schöpfte ich immer aus dem aktuellen Umfeld" Über ihre Rückkehr an den Untermain sprach unser Mitarbeiter Heinz Linduschka mit Künstlerin Veronika Leder-Fischer. ME: Sie haben vor gut sieben Jahren Amorbach in Richtung Ostsee, konkret nach Fehmarn, verlassen. Spiegelt sich der Ortswechsel auch in ihren aktuellen Werken wider? Leder-Fischer: Meine künstlerische Arbeit schöpfte immer aus dem jeweils aktuellen Umfeld: das Leben am Meer in Frankreich, die Galeriezeit in Amorbach und die letzten sieben Jahre auf der Insel Fehmarn. ME: Vielen Kunstfreunden aus dem Landkreis sind sicher Ihre Ausstellungen in der Galerie in Amorbach "Kunst und Genuss" in guter Erinnerung. Wie denken Sie heute an diese Zeit im Barockstädtchen zurück und welche anderen Akzente haben Sie in Fehmarn gesetzt? Leder-Fischer: Die Galerie für "Kunst und Genuss" in Amorbach wurde zum Treffpunkt von Kunst und Literatur mit dem Schwerpunkt Buchillustration. Es gab bereichernde Gespräche und Begegnungen, die mich wieder an den Main zurückkehren ließen. Auf der Insel schärfte sich der Blick auf den ökologischen Zusammenhang von Mensch, Land und Meer und den gewinnorientierten Sichtweisen. ME: Es war zu hören, dass die Ausstellung in Bürgstadt kein punktuelles Gastspiel sein soll, sondern der Beginn Ihrer Rückkehr an den Untermain. Können Sie uns etwas über Ihre konkreten Pläne verraten? Leder-Fischer: Bürgstadt wird wohl altersbedingt die zentrale Wirkungsstätte sein. Neue Eindrücke zeigen sich schon jetzt in den letzten Objekten, und ich sehe selbst der Atelierarbeit offen und mit Spannung entgegen.

Hintergrund Veronika Leder-Fischer.