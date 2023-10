Neues Dach für die Frankenhalle

Auftrag im Wert von 345.000 Euro vergeben

Erlenbach a.Main 27.10.2023 - 17:15 Uhr < 1 Min.

2001 und 2002 wurden die Sanierungsarbeiten am Hauptdach der Halle nach dem damaligen Stand der Technik ausgeführt. Nachdem es in den letzten Jahren durch eine undichte Blecheindeckung vermehrt zu Fäulnisschäden am Holz und Schimmelpilzwachstum an der Unterschicht der Schalung auf der Nordseite der Frankenhalle kam, untersuchte ein Fachbetrieb 2022 die Schadstellen und nahm bereits kleinere Reparaturen vor. Das war möglich, da der Dachaufbau noch funktionsfähig und nur die Anschlüsse an den Aufbauten betroffen waren. So konnte die notwendige Zeit gewonnen werden, um das Problem jetzt grundlegend zu lösen.

Bauamtsleiter Karl Franz erläuterte die beiden möglichen Sanierungsvarianten in der Sitzung ausführlich. Die SPD-Fraktion plädierte für eine örtlich beschränkte Reparatur mit geschätzten Kosten von 150.000 Euro. Dabei werden die Holzschalung und Pfetten auf Beschädigungen kontrolliert und notfalls ersetzt. Die Dachtraufe sollte nach diesem Vorschlag saniert werden, an den Oberlichtern und Gauben müssten die Anschlüsse überarbeitet werden.

Bei der mehrheitlich beschlossenen Ausführungsvariante werden als dauerhafte Lösung zusätzlich über der noch intakte Schalungshaut neue Aluminium-Dachbahnen angebracht. Neuere Untersuchungen, die jetzt massive Schadensbilder gezeigt hatten, hätten diese Variante als beste Lösung hervorgebracht, da damit auch die Statik des Daches nicht beeinträchtigt sei. Werde das Dach als »Warmdach« ausgeführt, könnte laut Franz eventuell mit Fördermitteln für energetische Dachsanierung gerechnet werden. Sylvia Deckert (Grüne) lehnte diesen Vorschlag wegen der problematischen Herstellung von Aluminium ab.

