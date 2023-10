Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neuer Verein will Hobbacher besser untereinander vernetzen

Dorfleben

Eschau 11.10.2023 - 11:37 Uhr 2 Min.

Vorstandsmitglieder im Hobbacher Gemeinschaftsgarten (von links): Ramona Frankenberger, Katja Schreck, Cornelia Fersch, Isabelle Hatzelmann und Ina Bauer. Auf dem Foto fehlen: Christina Zipf, Katja Rodenhausen und Svenja Nehls.

Christina Zipf (Erste Vorsitzende), Ramona Frankenberger (Zweite Vorsitzende), Ina Bauer (Schriftführerin), Isabelle Hatzelmann (Kassiererin) sowie Katja Rodenhausen, Svenja Nehls, Katja Schreck und Cornelia Fersch (jeweils Beisitzerinnen) wollen sich in Hobbach und für Hobbach engagieren. Sie sind alle bereits in verschiedenen Gremien und Bereichen aktiv.

Die Frauen möchten nun ihren Ideen und Vorstellungen ein Zuhause geben. Dabei haben sie gemerkt, dass sich im Gespräch und in der Gemeinschaft eine Energie entwickelt, die alle inspiriert und erfüllt. Der Verein soll für Hobbacher, die das Ortsgeschehen entwickeln und sich einbringen wollen, eine Plattform bieten. Die jährliche Mitgliederversammlung soll als Ideenworkshop auch eine Gelegenheit zum Austausch und zum geselligem Beisammensein mit Gesprächen, Essen und Getränken sein.

Vieles will der Verein den Hobbachern kostenlos zur Verfügung stellen. Dennoch ist die Rechnung laut der Vorsitzenden Christina Zipf ganz einfach: Je mehr Einnahmen man hat, desto mehr könne man für Hobbach leisten. Einnahmen erziele man - wie jeder gemeinnützige Verein - durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Einnahmen aus Veranstaltungen.

Als wichtigste Aufgabe sehen die acht Frauen es an, die Hobbacher untereinander zu vernetzen und die Generationen zu verbinden. Ein wichtiges Projekt ist der Hobbacher Gemeinschaftsgarten, in dem Senioren ihr Wissen an folgende Generationen weitergeben. Der Gemeinschaftsgarten soll sich als Treffpunkt etablieren und mit Veranstaltungen bespielt werden. Geplant ist ein Erntedankfest und für den Sommer ein monatliches Generationengärtnern mit Kaffee und Kuchen, auch für Gäste. Außerdem ist der Garten als Rastplatz für Fahrradfahrer und Wanderer gedacht.

Seit etwa einem Dreivierteljahr etabliert ist der jeden vierten Freitag im Monat stattfindende Hobbacher Frauenstammtisch. Frau trifft sich dabei im Spessarter Hof zum lockeren Austausch. Zur Stärkung des Netzwerks gibt es eine WhatsApp-Community mit mehreren Gruppen: Unter anderem existiert eine Lauf- und Sportgruppe, eine Hunde-Aktiv-Gruppe, eine Gartengruppe, eine Bauen-Gruppe, eine Helfer-Gruppe und ein Ferien-Spielteam.

Weiterhin gibt es einen Zentralen Kuchen- und Tortenring, bei dem Hobbacher Bäcker und Bäckerinnen mit einem Kuchen oder einer Torte gelistet sind. Vereine, die eine Veranstaltung planen, können die Anzahl der benötigten Kuchen und Torten abrufen. Seit Kurzem steht auch fest, dass "Hobbach aktiv" als Ortsgruppe dem Spessartbund beitritt und somit alle Mitglieder die Vorteile des Spessartbundes nutzen können.

Hintergrund: erste Mitgliederversammlung Die erste Mitgliederversammlung des Vereins "Hobbach aktiv" beginnt am Freitag, 13. Oktober um 18.30 Uhr im Hobbacher Sportheim. Wer den Verein unterstützen möchte, kann sich wegen einer Beitrittserklärung an die Vorstandsmitglieder wenden. Zudem werden Spenden per Paypal und Überweisung angenommen. Fragen zum Beitritt und zu Spenden beantwortet der Verein unter: hobbach-aktiv@gmx.de