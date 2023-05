Neuer Verein für Kreative am Untermain

Gründung der "Kulturszene Churfranken-RheinMain"

Obernburg 11.05.2023 - 16:47 Uhr 1 Min.

Ein Initiativkreis hatte seit Herbst 2019 die organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für das Entstehen des eingetragenen, gemeinnützigen Vereins geschaffen, informiert der neue Verein. Joachim Bruchhäuser, Sprecher des Initiativkreises, verwies auf zahlreiche schriftliche Beitrittserklärungen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Demnach summieren sich Einzelmitglieder und indirekte Mitgliedschaften auf über 200 Personen.

Getrennte Zuständigkeit

Einstimmig wurde eine Vereinssatzung verabschiedet, die die Verantwortung des Vorstands auf die Finanzen und Rechtsgrundlagen beschränkt. Für die künstlerisch-inhaltliche Ausrichtung des Vereins sei allein der Künstlerische Beirat zuständig, informiert der Verein. Entscheidend für die Arbeit des Vereins ist aus Sicht des neugewählten Vorsitzenden Joachim Bruchhäuser (siehe Kasten), dass die inhaltlichen Zielsetzungen ganz in der Verantwortung der Künstler selbst liegen.

Der Regionalplan Bayerischer Untermain der Staatsregierung hebe die Teilhabe am Kulturleben der Metropolregion FrankfurtRheinMain hervor. Adäquate lokale und regionale Strukturen zur Gestaltung einer vitalen Kulturlandschaft vor Ort seien deshalb unverzichtbar. Als Vorbild könne neben dem Dachverband freier Würzburger Kulturträger auch die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH dienen, heißt es in der Mitteilung, die jährlich an einem Wochenende ein »Denkfest für einen zukunftsfähigen Kulturbetrieb« veranstalte und damit hohe kulturelle Akzeptanz und Beteiligung in der Bevölkerung erreiche.

bInfos und Kontakt per Mail unter: kultur-untermain@t-online.de

bam

Hintergrund: Verein Kulturszene Churfranken-RheinMain Per Wahl wurden die Vorstandsposten des neuen Vereins Kulturszene Churfranken-RheinMain besetzt. Vorsitzender ist Joachim Bruchhäuser, stellvertretender Vorsitzender Ralf Emge, Schatzmeister Steffen Ehinger und Geschäftsführer Helmut Reisert. Beirat und Vertreter der fördernden Mitglieder und Einrichtungen ist Professor Helmut Maurer. Künstlerischer Beirat: Gerhard Jenemann (Festivals/Veranstaltungen), Joachim Weissenberger (Bildende Kunst/Design), Agnieszka Kleemann (Darstellende Kunst), Ralf Emge (Musik/Sound-production), Joachim Bruchhäuser (Architektur). Die Wahl der Vertretung der Bereiche Film, Foto und Literatur wurde vertagt. Die Versammlung beschloss folgende Jahresbeiträge: Einzelmitgliedschaft zwölf Euro. Vereinigungen bis 20 Mitglieder 60 Euro, bis 200 Mitglieder 120 Euro, bis 1000 Mitglieder 240 Euro, über 1000 Mitglieder 480 Euro. ()