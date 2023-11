Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erich Kohlhepp wartet seit Monaten auf seinen neuen Stromzähler

Kampf um Anschluss der neuen Photovoltaikanlage

Dorfprozelten 02.11.2023 - 14:20 Uhr 2 Min.

Um den auf seinem Dach erzeugten Strom ins Netz einspeisen zu können, brauchte ein Leser einen modernen Stromzähler. Doch die Installation durch die Bayernwerk Netz zog sich ein halbes Jahr hin. Symbolfoto: Markus Scholz (dpa)

Am 1. April hat sein Elektroinstallateur die Photovoltaik-Anlage auf seinem Dach fertiggestellt, die Betriebsbereitschaft an das Bayernwerk gemeldet und alle erforderlichen Unterlagen dorthin gesendet, damit ein Monteur kommen könne, um den notwendigen Zweiwegzähler einzubauen.

Laut Kohlhepp ist danach fast drei Monate nichts passiert. Dann sei am 26. Juni ein Monteur gekommen, habe sich den Zählerkasten angeschaut und gesagt, er könne nichts machen, da er einen falschen Auftrag habe.

Absage eine Stunde vorher

Daraufhin wurde für den 9. August erneut ein Termin vereinbart. Eine Stunde vor der anvisierten Ankunft sei eine Absage mit der Begründung gekommen, das Computersystem des Monteurs sei abgestürzt und unter diesen Bedingungen könne dieser nicht arbeiten. Danach bekam Kohlhepp eine neue Terminzusage für den 11. September. Dieser Termin wurde auch seinem Installateur per E-Mail bestätigt.

Doch auch an diesem Tag sei wieder kein Monteur gekommen. Er bekam lediglich eine neue Terminzusage für den 26. September, allerdings nur telefonisch, ohne E-Mail-Bestätigung. Aber auch an diesem Tag wartete er vergeblich. Sein Installateur rief immer wieder beim Bayernwerk an. Die zugesagten Rückrufe kamen nicht.

Dann sei das Trauerspiel mit dem Zählertausch allerdings weitergegangen: Nach weiteren Telefonaten und einigen Mails hatte sein Elektroinstallateur einen neuen Termin am 9. Oktober für den Zählertausch bekommen. An diesem Tag kam tatsächlich ein Monteur zum genannten Zeitpunkt, doch er hatte nur den Auftrag, die Panzersicherung zu fotografieren, deren Werte ohnehin schon durch den Elektroinstallateur mitgeteilt worden waren.

Ein Monteur, der bei einem Nachbarn den Zähler wechselte und am nächsten Tag wiederum Aufträge in Dorfprozelten erledigte, versuchte noch (aber vergeblich), bei seiner Disponentin zu erreichen, dass ein neuer Auftrag für Kohlhepp für den Folgetag erstellt werde, damit die Arbeiten endlich erledigt werden könnten.

Kohlhepp war nur noch wütend und enttäuscht, dass die Anlage nach einem halben Jahr immer noch nicht in Betrieb gehen konnte: In Politikerreden werde gerne erwähnt, dass es auf jede Kilowattstunde zum Umweltschutz ankomme - und hier blieben Hunderte davon einfach ungenutzt. Außerdem habe das Ganze auch einen finanziellen Aspekt: Er muss den Strom vom Netzbetreiber bezahlen, den er kostenlos von seinem Dach haben könnte, und bekommt auch keine Vergütung für den Strom, den er ins Netz einspeisen könnte. Das summiere sich nach seinen Angaben pro Monat auf mindestens 100 Euro.

Erst nachdem sich das Büro des Bundestagsabgeordneten Alexander Hofmann und unser Medienhaus der Sache annahmen, wurde die Anlage danach kurzfristig in Betrieb genommen.

Zum Sachverhalt nahm danach Christian Martens, Pressesprecher der Bayernwerk Netz Gesellschaft, Stellung: Aufgabe der Bayernwerk Netz sei es, rund sieben Millionen Menschen im Freistaat zuverlässig mit Energie zu versorgen. Mittlerweile speisen mehr als 425.000 dezentrale Erzeugungsanlagen ins Bayernwerk-Netz ein. Bayern erlebe einen Anschlussboom.

Wartezeit sonst sieben Wochen

Beim Zählerwechselprozess des Kunden Kohlhepp sei der Termin im Sommer wegen einer falschen Angabe des Elektroinstallateurs leider nicht erfolgreich gewesen. Der Ärger über die anschließende Verzögerung sei verständlich. Sein Unternehmen bedauere die Unzufriedenheit sehr. Die Dauer bis zur abschließenden Netzintegration variiere bei der Bayernwerk Netz je nach Region und Antragsmenge, liege aber im Gesamt-Durchschnitt im Unternehmen aktuell bei rund sieben Wochen.

Für die Zukunft plane das Bayernwerk Netz, die Zählermontage durch die Installateure der Erzeugungsanlagen zu ermöglichen. Dadurch wird dieser künftig im Rahmen der Inbetriebnahme und ohne Anwesenheit des Netzbetreibers den Zählerwechsel vornehmen können.

HANS-JÜRGEN FREICHEL