Neuer Mosaik-Weg an Stötzner-Schule in Miltenberg

Schulart: Förderzentrum - Förderschwerpunkt Lernen (öffentliche staatliche Schule)

138 Schüler werden in 11 Klassen von 21 hauptamtlichen Lehrkräften gefördert, um ihre schulischen und sozialen Kompetenzen auf- und auszubauen. In der schulvorbereitenden Einrichtung (SVE, ab 5 Jahre) erhalten die Kinder heilpädagogische Förderung. Der Lernstoff in der Grund- und Mittelstufe orientiert sich am Lehrplan Plus der Regelschule, angepasst an die Leistungsfähigkeit der Kinder.

Intensive Förderung erhalten Kinder in der Stütz- und Förderklasse (SFK). Das Team aus Sonder-, Heil- und Grundschulpädagogen bemüht sich um die Stabilisierung der kleinen Persönlichkeiten bis zu deren Rückführung in die Grundschule. Ab Klasse 7 beginnt die Berufsvorbereitung mit den darauf ausgerichteten Schulfächern und Praktika. Bei guter Leistung können die Schüler zusätzlich den einfachen Mittelschulabschluss erwerben. Der mobile sonderpädagogische Dienst (MSD) unterstützt die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen und die mobile sonderpädagogische Hilfe in Kindergärten. In Schulen mit dem Profil Inklusion werden Sonderpädagogen abgesandt.

Wer war Heinrich-Ernst Stötzner?

Stötzner setzte sich energisch für den Unterricht und die Erziehung "schwachbefähigter Kinder" in eigenständigen Schulen ein, für eine Schülergruppe also, die heutzutage als "Kinder und Jugendliche mit Lern- und Entwicklungsstörungen oder Verzögerungen" beschrieben würde.

Stötzner wurde 1832 in der Nähe von Dresden geboren, und machte auch hier seine Lehrerausbildung. Im Jahr 1855 begann er an einer Leipziger Taubstummenschule nach Begabung und Leistung zu differenzieren. Er machte sich für die Einrichtung kommunaler Schulen für besonders Förderbedürftige stark und führte den Begriff der "Nachhilfeschule" ein. Sein erklärtes Ziel war es, Schüler, die durch eine "bestimmte Eigenart geprägt sind", zur Erwerbstätigkeit zu erziehen. 1881 gründete er eine solche Schule in Leipzig. Im Jahr 1901 ging Stötzner in den Ruhestand, bevor er 1910 in Dresden verstarb. In Miltenberg wurde die Schule nach ihm benannt.

Was blieb von Stötzners Ideen bis heute?

Die Klassenstärke sollte zwischen zwölf und fünfzehn Schülern liegen Der Unterricht liegt in der Hand von nur einem Lehrer Der Bildungsansatz ist ganzheitlich Es gelten die Prinzipien der Individualisierung und Rhythmisierung Das Musische wird betont Die Unterrichtsgrundsätze wie: "so anschaulich wie möglich" und "man gehe nicht Schritt für Schritt, sondern Schrittchen für Schrittchen vorwärts" Die Bedeutung der engen Zusammenarbeit mit den Eltern