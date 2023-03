Neuer Einkaufsmarkt, Baugebiet und Starkregen

Viele Wortmeldungen und lebhafte Diskussionen bei Bürgerversammlungen in Mönchberg und Schmachtenberg

Mönchberg 24.03.2023 - 15:14 Uhr 4 Min.

Auf dem Grundstück neben dem Alten Obstkeller möchte sich ein Lebensmittelmarkt ansiedeln.

Rund 110 Besucher waren am Dienstag in die VfL-Halle in Mönchberg gekommen. Der neue Lebensmittelmarkt, der sich neben dem Alten Obstkeller ansiedeln will, war das Thema, das derzeit am meisten auf den Nägeln brennt.

Dorfladen erwünscht

Doris Arnold fragte, ob wegen des neuen Lebensmittelmarkts mit Martin Bauer vom bestehenden Edeka-Markt gesprochen wurde. »Er hat einen Brief bekommen«, informierte Bürgermeister Thomas Zöller. Jessica Maniura erklärte, das Thema neuer Lebensmittelmarkt bereite ihr schlaflose Nächte. Stattdessen schlug sie einen Dorfladen vor. Auch Simon Bauer möchte, dass ein Dorfladenkonzept geprüft wird, bevor ein neuer Lebensmittelmarkt kommt.

Tina Pletschke erfuhr auf entsprechende Nachfrage, dass wohl ein Teil des Holzes aus dem Forst auch an China verkauft worden sei. Pletschke kritisierte die Wegwerfgesellschaft und appellierte, nachhaltiger zu leben. Andreas Graupner erinnerte, dass er bei Starkregen Wasser in seinem Keller hat, das den Keimersweg herunterfließt, und fragte nach: »Was gedenkt die Gemeinde dagegen zu tun«? Geschäftsleiter Tobias Friedel erklärte, die Kanäle würden untersucht und berechnet.

Verkehrsfragen

Norbert Stapf möchte, dass die Parkdauer auf zwei Stellplätzen am Pfarrheim zeitlich begrenzt werden und dass die Einbahnstraße zwischen dem Gasthaus Adler und der Kreuzung Mühlweg für Fahrräder und Krankenfahrstühle freigegeben wird.

Klaus Schurig wünscht sich, dass die Wasserhärte auf den Abrechnungsbescheiden vermerkt wird. Außerdem fragt er nach dem Stand bezüglich des Luftbilds mit den Versiegelungsflächen. Zum Thema Biosphärenreservat fragte Michael Miltenberger, ob der Gemeinderat für das Zertifikat stimmen wird. Außerdem ließ er sich die Besucherzahlen des Spessartbades und das Defizit erläutern und wollte wissen, wie viele Quadratmeter Spielplatz Mönchberg pro Kind besitzt. Rainer May teilte mit, dass es bei Starkregen die Kanaldeckel hebe.

Tempo 30 in Ortsdurchfahrt

Wolfgang Berberich stellte den Antrag, dass das Tempo in der Ortsdurchfahrt auf 30 Stundenkilometer beschränkt wird. Auch Simon Bauer wollte wissen, warum die Durchfahrt keine 30er Zone wird. Dem hielt Bürgermeister Zöller entgegen, es handle sich um eine Staatsstraße, für die das Staatliche Bauamt zuständig sei.

Günther Ebert möchte, dass die beiden Altkleider- und Glascontainer am Schwimmbadparkplatz einen neuen Standort erhalten. Ebert monierte auch parkende Autos in engen Straßen und fragte, warum man das Holz aus dem Wald nicht ähnlich wie in anderen Gemeinden nur an Einheimische verkauft. Christian Geis monierte, dass die Trägerschaft der Offenen Ganztagsschule abgegeben wird. Ihm tut es weh, dass der alte Spielplatz am neuen Baugebiet wegkommt und er wollte die Größe des neuen Spielplatzes wissen. Die Situation mit hohen Krankenständen beim Kindergartenpersonal sieht er kritisch.

LED-Solar-Lampen angeregt

Auch bei der Bürgerversammlung am Donnerstag in Schmachtenberg in der TTC-Halle gab es von den 50 Anwesenden viele Wünsche und Anregungen. LED-Solar-Straßenlaternen wünschten sich Markus Zöller im Wochenendgebiet Mönchberg am Birkenheckenweg, Cornelius Scholz im Streiter Weg und Christin Kessel im nördlichen Ringweg. Kissel möchte auch, dass ein Mülleimer an der »Oskarsruhe« aufgestellt wird. Felix Hofmann hätte gerne, dass an den geteerten Feldwegen die Frostlöcher beseitigt und die Bankette im Bereich hinter der »Oskarsruhe« abgezogen werden.

Den Wunsch, dass der Markt Mönchberg der Kommunalen Verkehrsüberwachung beitritt, teilte sich Hofmann mit Frank Hertlein, der zudem vermutet, dass in einer Scheune im Ortskern ein Gewerbe ohne baurechtliche Genehmigung ausgeübt wird und hier die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landratsamts gefordert sieht.

Christine Becker möchte ein Parkverbot auf der Wiese an der Mariensäule haben, während Markus Hofmann sich freuen würde, wenn die Tischtennisplatte auf dem Spielplatz modernisiert wird. Sven Wohnsland beantragte, dass ein Verkehrsspiegel an der Kreuzung der Oberen mit der Schmachtenberger Straße installiert wird. Einen solchen Spiegel möchte Annika Zoll auch an der Kreuzung der Spessart- mit der Schmachtenberger Straße haben und wünscht sich zudem mehr Fahrradstellplätze am Freibad.

Martin Roos

Hintergrund: Bericht des Bürgermeisters In seinem 90-minütigem Bericht erinnerte der Bürgermeister an zahlreiche Themen. Bei einer Pflanzaktion wurden in Mönchberg 5000 Bäume gepflanzt. Die Kindergartenzahlen gehen stetig nach oben. Der Naturkindergarten kommt sehr gut an und ist derzeit mit 20 Kindern belegt. Wegen der Sanierung des alten Kindergartens ziehen die Kinder in den Osterferien in die Schule um. Die Mittagsbetreuung wird zur Offenen Ganztagsschule. Beim Digitalpakt "Schule" gab es auf die Anschaffungskosten von 132.500 Euro 90 Prozent Förderung. Das Spessartbad machte 2021 23.6126 Euro Defizit. 2022 waren 282.146 Euro geplant, das Ergebnis wird sich durch die hohen Besucherzahlen nach der Rechnungslegung 2022 verbessern. Im Gegensatz zu 2021 (39.309 Besucher) kamen 2022 wieder 72.464 Badegäste. Neben drei Rettungsschwimmern habe man mit Armin Dexheimer einen neuen Leiter des Spessartbades gefunden. Somit kann das Bad Mitte Mai wieder öffnen. Künftige Projekte sind laut Bürgermeister der Umbau und die Sanierung der Kita Mönchberg mit der Innensanierung des bestehenden Altbaus, die Planung des Feuerwehrhauses, die Sanierung der Schwimmbadtechnik im Rahmen der Landesförderung und die stetige Verbesserung der Wasserversorgung der Kanäle und der Straßen. Der Radweg Röllbach/Schmachtenberg wurde fertiggestellt und auf der Munack-Wiese entstanden zwölf barrierefreie Wohneinheiten. Die deutsche Glasfaser gibt am 25. April um 10 Uhr einen Infoabend in der Hermann Schwing Röllbach. Bei der Aktion "Unser Dorf soll schöner werden" hat der Luftkurort die Silbermedaille gewonnen. Stattfinden wieder "Rock im Park" und der "Bartholomäus Markt". Die Feuerwehr bekommt ein neues Fahrzeug (HLF 10) für 500.000 Euro. (Förderung von 100.000 Euro). Das Kommunalunternehmen wird zum Jahresende aufgelöst, weil es seinen Zweck erfüllt hat. Die Bauvoranfrage eines Lebensmitteleinzelhandels mit Bäckerei und Café auf dem Grundstück unterhalb des Alten Obstkellers auf einer Fläche von 800 Quadratmeter wird im Gemeinderat behandelt. Die neue Filteranlage, die im Schwimmbad benötigt wird, kostet 130.000 Euro, bei einer Förderung von 35 Prozent. Im digitalen Rathaus werden derzeit 44 Onlinedienste angeboten. Thomas Zöller gab auch offiziell bekannt, dass er im Oktober als Direktkandidat der Freien Wähler für den Landtag kandidieren wird. ro

Zahlen und Fakten: Marktgemeinde Mönchberg (Stand 31. Dezember 2022) Einwohner: 2725 Personen (davon 455 in Schmachtenberg). Die älteste Frau ist 102 Jahre alt der älteste Mann 95 Jahre. Ausländeranteil: 8,9 Prozent, 251 ausländische Bürger aus 39 Nationen, davon 49 Personen in Schmachtenberg. Standesamt: 29 Eheschließungen (darunter 14 von Auswärtigen), 28 Sterbefälle und 22 Geburten. Kita/Schulen: Den Kindergarten besuchen 68 Regelkinder und 25 Kinder unter drei Jahren. In die Grundschule gingen 124 Kinder. Davon werden 39 in Röllbach unterrichtet. 85 Kinder sind in der Mittagsbetreuung. ro