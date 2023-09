Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Züge für den Erlebnisbahnhof Amorbach

Eisenbahnhistorie: Gleismesszug und preußischer Personenzug ergänzen Zugsammlung - Museum öffnet wieder

Amorbach 28.09.2023 - 17:12 Uhr < 1 Min.

Im Bahnmuseum im ersten Stock des Amorbacher Bahnhofs schlagen die Herzen der Eisenbahnfans höher: Oliver Kurzendörfer hat auch ein Stellwerk gesichert, das hier bis 2022 im Einsatz war. Foto: Winfried Zang

Oliver Kurzendörfer, der sich um die historische Sammlung kümmert, hat das Museum in letzter Zeit mit vielen weiteren Ausstellungsstücken erweitert. Hier hat er eine umfangreiche Sammlung von Eisenbahnausrüstung, Modellzügen, Schildern und Eisenbahnsitzen und weiteren Attraktionen zusammengestellt.

Attraktionen für Kinder

Damit auch Kinder ihren Spaß haben, plant er etwa einen Fahrkartendruckautomaten. Auch sollen sie Signalhebel für das Stellwerk bedienen können.

Den Signalgarten im Außenbereich neben dem Bahnhof will die Bahn wiederbeleben. Dort sollen weitere Signale aufgestellt werden. Dies soll nicht nur die Eisenbahnenthusiasten begeistern, auch die Auszubildenden der Westfrankenbahn sollen davon profitieren: Aus dem dort abgestellten Zug können sie die Signale bedienen.

Zum Zugarsenal auf den Nebengleisen kommen ein preußischer Personenzug sowie ein Gleismesszug. Die beiden stehen bereits im Amorbacher Bahnhof auf einem Gleis und werden demnächst mit einem Riesenkran auf das Nebengleis gehoben. Dort stehen schon der Salonwagen, das Schlafwagenhotel und Udo Lindenbergs Sonderzug nach Pankow.

Das Schlafwagenhotel wird vorerst nicht wieder eröffnet. »Die Stadt Amorbach hat zurzeit ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten, auch wäre der Betrieb personell sehr aufwendig«, nennt Kurzendörfer die Gründe für diese Entscheidung.

Salonwagen als Trauzimmer

Der Salonwagen dagegen werde bei Bedarf geöffnet: Er wird bereits jetzt von der Deutschen Bahn als Konferenzraum genutzt, auch ist er weiterhin als Trauzimmer gewidmet.

Überarbeitungsbedarf sieht Kurzendörfer bei der legendären Sonderzug-Lok, die seit 2014 in Amorbach zu bewundern ist. Der Zug war eigenhändig von Udo Lindenberg bemalt worden, in den letzten 20 Jahren hat allerdings der Zahn der Zeit am Zug genagt. Die Bahn überlege zurzeit, wie man die Bemalung reproduzieren und wieder neu aufbringen kann, erklärt Kurzendörfer.

wiz