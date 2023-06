Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Waldkapelle in Neusaß

Glocke wird in Neunkirchen gegossen

Walldürn-Neusaß 23.06.2023 - 18:58 Uhr < 1 Min.

Kurz vor der Fertigstellung: Die Marienkapelle in Neusaß.

Der Sakralbau setzt auf ökologische Nachhaltigkeit: Die Grundmauer besteht aus Odenwälder Naturstein, das Eichenholz des Fachwerks stammt von der heimischen Gemarkung. Bei den Wänden und dem Putz kam Lehm-Material zur Anwendung. Für die Auffüllung und den Unterbau wurde Recycling-Material bevorzugt, während der Strom durch eine Photovoltaik-Anlage gewonnen und in einer Batterie gespeichert wird. Das gesamte Oberflächenwasser einschließlich jenes vom Dach bleibt vor Ort und fließt in eine verdeckte Rigole, von der die Bewässerung für die Außenanlage entnommen werden kann. Bei der Eingangstür und der Bestuhlung wird auf Secondhand-Ware aus entwidmeten Kirchen zurückgegriffen; der Zugang ist behindertengerecht. Die Innenfläche misst 27 Quadratmeter, hinzu kommt eine überdachte Terrasse. Blickfang sind drei große, auf Glasscheiben projizierte Marienbilder, die sowohl von innen als auch von außen betrachtet werden können - ein Werk des in der benachbarten Ziegelhütte wohnhaften Künstlers Rainer Englert.

Ein Großteil der Arbeiten wurde von einem festen Stamm ehrenamtlicher Helfer, vornehmlich Ruheständler, erledig. Bei den Handwerkern kamen ortsnahe Firmen zum Zug. Finanzier und Bauherr ist der frühere Ortsvorsteher Heinrich Hennig, der auch das Grundstück zur Verfügung stellt. Mit der Realisierung der Kapelle erschließt sich ein Ensemble mit dem nahen Golfplatz und dem Limes-Marspfad, der unmittelbar als Wander- und Radweg an der Kapelle vorbeiführt.

