Neue Tempo-30-Zonen in Faulbach

Begrenzung wird in allen Wohngebieten ausgewiesen

Faulbach 05.05.2023 - 13:09 Uhr 2 Min.

In Faulbach besteht zwischen den Einmündungen Haaggasse und Langestraße bereits jetzt eine Tempo-30-Zone.

Die Dorfstraße in Breitenbrunn ist Kreisstraße und liegt nicht in der Verantwortung der Gemeinde. Aber alle abführenden Seitenstraßen sollten als Zone-30-Straßen ausgewiesen werden, das war schnell klar. Allerdings müsse die Geschwindigkeit auch kontrolliert werden, sonst verpuffe die Maßnahme, meinte Edgar Roth und erhielt hierfür Zustimmung. Den Schritt hin zur kommunalen Verkehrsüberwachung wollte der Gemeinderat aber noch nicht gehen. Zunächst sollte die Regelung eingeführt und über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Dieser Beschluss wurde mit Mehrheit gefasst.

Schilder werden aufgestellt

Für die Hauptstraße in Faulbach, für die die Gemeinde zuständig ist, ist die Situation anders. Hier könnte Tempo 30 erlassen werden. Dabei wäre dann an allen Einmündungen von Seitenstraßen die Rechts-vor-links-Regel gegeben. Ob dieses nach dem geltenden Verkehrsrecht möglich ist, da durch die Hauptstraße der Bus-Linienverkehr führt, muss noch geklärt werden. Innerhalb einer Tempo-30-Zone kann zweimal eine separate Vorfahrtsregel eingeführt werden.

Nach längerer Diskussion beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, an den drei Abfahrten von der Umgehungsstraße (Speckspitze, Haaggasse, Triebweg) Tempo-30-Schilder aufzustellen, die für das gesamte Wohngebiet gelten. Auch der Wohnbereich zwischen Pfarracker und Schifferstraße wird als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen. Die bereits bestehende 30er-Zone in der Hauptstraße soll auf Vorschlag von Norbert Fertig bereits ab Einmündung der Großgasse beginnen und bis zur Langestraße führen.

In diesem Zusammenhang beschloss der Rat gegen drei Stimmen auch, vier solarbetriebene und mobile Anzeigetafeln anzuschaffen, auf denen verschiedene Geschwindigkeiten angezeigt und deren Daten zum Verkehrsfluss ausgelesen werden können. Die Anzeigetafeln sollen an den Ortseingängen in Breitenbrunn und an den Einfahrten nach Faulbach aus Richtung Hasloch und Stadtprozelten installiert werden. Die Kosten betragen circa 10.000 Euro.

Ludwig Haaf

Hintergrund: Gemeinderat in Kürze Der Gemeinderat Faulbach hat sich am Mittwoch noch mit folgenden Themen befasst: Informationen: Bürgermeister Wolfgang Hörnig informierte darüber, dass 4,5 Hektar Wald aus dem Ökokonto der Gemeinde nicht auf die 20 Hektar Waldfläche angerechnet werden dürfen, die die Gemeinde im Förderantrag für natürliche Waldentwicklung ausgewiesen hat. Dies habe Jörg Nerpel vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten mitgeteilt. Ende April fand eine Begehung an der Steinsäge mit dem Architekten statt. Dabei wurden die nächsten Sicherungsarbeiten besprochen, die nötig sind, damit dieses Denkmal nicht noch weiter verfällt. Kerbfeier: Der Gemeinderat befasste sich mit einem Antrag der Kerbeburschen Breitenbrunn auf Nutzung der Spessarthalle für die Kerbfeier 2023 Ende September. Nach längerer Diskussion wurde die Entscheidung verschoben. Möglichst schnell soll ermittelt werden, wie viel ein Bodenbelag kosten würde, der zum Schutz ausgelegt wird, wenn außersportliche Veranstaltungen stattfinden sollen. Dann wird erneut über den Antrag abgestimmt. Hallenmiete erlassen: Einstimmig beschloss der Rat, dem Gesangverein Liedertafel für seine 135-Jahr-Feier in der Festhalle die Miete zu erlassen. Am 1. Juli soll ein Liederabend stattfinden. Nutzung Schutzhütte: Beraten wurde anlässlich einer beantragten privaten Feier über die Nutzung der Schutzhütte des Wandervereins im Wald in Breitenbrunn. Da bisher keine Nutzungsordnung festgelegt ist, soll diese nun auf Anregung von Edgar Roth (CSU) in den Fraktionen besprochen und später im Gemeinderat erlassen werden. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen, die Privatfeier nicht genehmigt. Trinkwasserbrunnen: Beschlossen hat der Gemeinderat die Anschaffung eines Trinkwasserbrunnens. Durch das Sonderprogramm Kommunale Trinkwasserbrunnen werden Planung und Errichtung bis maximal 15.000 Euro mit bis zu 90 Prozent gefördert. Tiefbau- und Erdarbeiten sind nicht förderfähig. Einigkeit bestand im Rat über einen Standort im Bereich Dorfplatz, der genaue Ort soll später festgelegt werden. Traktoren sollen weg: Laut Edgar Roth stehen auf dem Platz an der Spessarthalle in Breitenbrunn seit zwei Jahren zwei Traktoren ohne gültige TÜV-Plaketten. Roth regte an, dass der bekannte Besitzer von der Verwaltung aufgefordert wird, die Traktoren zu entfernen.