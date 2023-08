Neue Serie nimmt veganes Angebot im Kreis Miltenberg unter die Lupe

Interviews, Rezepte und ein Selbstversuch

Unsere Redakteurinnen Miriam Schnurr und Nicole Hein nehmen das vegane Angebot im Landkreis Miltenberg unter die Lupe - sei es in Restaurants, auf Festen oder im Einzelhandel. Während Nicole Hein selbst seit neun Jahren auf tierische Lebensmittel verzichtet, beschäftigt sich Miriam Schnurr zum ersten Mal eingehend mit der Thematik und wagt den veganen Selbstversuch: zwei Wochen ohne Fleisch, Wurst, Eier, Milchprodukte.

Vegan ist im Trend: 2022 haben Unternehmen in Deutschland laut statistischem Bundesamt 6,5 Prozent mehr Fleischersatzprodukte produziert als im Vorjahr, im Vergleich zum Jahr 2019 erhöhte sich die Produktion sogar um 72,7 Prozent. 2022 lag die Zahl der Veganer in Deutschland bei knapp 1,6 Millionen, was rund zwei Prozent der Einwohner ausmachte. Tendenz steigend. Zum Vergleich: 2015 waren es nur 0,85 Millionen Menschen. Zehn Prozent der Bevölkerung lebt vegetarisch. Dazu kommen immer mehr Menschen, die bewusst wenig tierische Produkte konsumieren. Vegane Ernährung bedeutet längst nicht mehr Verzicht. In jedem normalen Supermarkt gibt es eine Vielzahl an Produkten, die zwar an Fleisch und tierische Produkte erinnern, aber nicht enthalten. Vom veganen Burger-Patty über den pflanzlichen Aufstrich bis hin zum Käse aus Cashew-Kernen - die Auswahl ist groß. Aber gilt das auch für Gastronomie und Einzelhandel in und um Miltenberg? Noch immer gibt es im Landkreis Cafés und Eisdielen, die nicht einmal eine Sorte Pflanzenmilch anbieten.

Hinter die Kulissen blicken

In unserer Serie »Vegan in der Region« wollen wir hinter die Kulissen blicken. Wir fragen bei Bioläden nach, wie sich das Sortiment entwickelt hat und wie ein Brotaufstrichhersteller aus Miltenberg auf die Idee gekommen ist, Currywurst ohne Wurst ins Glas zu bringen. Was sagt eine Ernährungsberaterin und Ärztin zum Thema vegane Ernährung? Ergänzen möchten wir unsere Serie mit veganen Rezepten.

Nicht zuletzt steht auch ein Selbstversuch an. Welche Herausforderungen stellen sich einer Fleischesserin, die auf Tierisches verzichten will? All dem wollen wir in lockerer Abfolge nachgehen - und uns zum Auftakt erst einmal vorstellen.

Für Miriam Schnurr durfte es bisher oft mal eine Wurstsemmel sein.

Miriam Schnurr: Idee kam beim Metzger

Die Idee für diese Serie kam mir tatsächlich beim Metzger. In Obernburg bietet die Metzgerei Heeg seit gut einem Jahr selbst gemachte Wurst, Fleisch und mehr auf Pflanzenbasis an. Ein zunächst ungewohnter Anblick, wenn man als »Fleischesser« vor der Theke mit fleischlosen Produkten steht. Aber die Neugier siegte und in meiner Einkaufstasche landete irgendwann ein veganer Wurstsalat.



Das war gar nicht »schlimm« – und mir wurde klar, dass ich Fleisch und Wurst vor allem aus Gewohnheit esse. Tatsächlich achte ich aber schon seit einer Weile darauf, kein »Billigfleisch« vom Discounter zu kaufen und möglichst Bio-Qualität. Geflügel esse ich nur noch selten.

Trotzdem kann man natürlich nie sicher sein, unter welchen Umständen die Tiere letztendlich geschlachtet werden. Die Bilder aus den Aschaffenburger und Miltenberger Schlachthöfen haben mich, wie viele andere auch, nachdenklich gemacht.

Das hat mich weiter darin bestärkt, diese Serie ins Leben zu rufen und zusammen mit meiner Kollegin vegane Alternativen und Angebote im Kreis Miltenberg unter die Lupe zu nehmen. Dazu kommt noch ein Selbstversuch. Geht's zeitweise – und vielleicht auch dauerhaft – für mich auch ohne tierische Produkte?



So schwer wird's schon nicht werden, hoffe ich: Ich habe schon einiges an »Ersatzprodukten« getestet wie vegane Burger-Pattys. Statt Aufschnitt kommt auch mal ein pflanzlicher Aufstrich aufs Brot.

Ich bin also nicht abgeneigt – habe nur ein bisschen Respekt vor dem Mehraufwand, den mal als Veganer hat. Immer darauf achten, dass auch keine tierischen Produkte enthalten sind, stelle ich mir schwierig vor. Und auf meinen Lieblings-Bergkäse verzichten? Eine Herausforderung.



Aber ich weiß auch, dass es viele originelle Rezepte gibt, mit denen man vielleicht auch bewusster kocht. Ich setze mir für diese Serie nicht knallhart zum Ziel, künftig ganz auf Tierisches zu verzichten. Wenn ich meinen Fleischkonsum weiter reduzieren kann, weil ich weiß, was es für wohlschmeckende Alternativen gibt, wäre ich schon zufrieden. Und vielleicht kann ich ja den einen oder die andere dazu ermutigen, es auch einmal zu probieren.

Nicole Hein ernährt sich seit neun Jahren vegan.

Nicole Hein: Fühle mich fitter und gesünder

Als Miriam die Idee zur Serie »Vegan in der Region« hatte, war ich erst überrascht, dann begeistert. Unser Blick auf die Thematik könnte kaum unterschiedlicher sein: Ich ernähre mich seit neun Jahren vegan, Miriam kann sich ein Leben ohne Fleisch kaum vorstellen und besorgt ihr Mittagessen gern beim Metzger um die Ecke. Umso mehr freut es mich, dass sie einen Selbstversuch starten möchte: 14 Tage ohne tierische Produkte.



Tatsächlich hat mein Weg hin zum Veganismus genau so angefangen. Mit einem Selbstversuch und der anfänglichen Gewissheit, das nie und nimmer durchzustehen. Als Vegetarierin habe ich damals massenweise Käse und Eier gegessen – Kuhmilch war aus meinem Kühlschrank nicht wegzudenken. Zwar wusste ich, dass Milchprodukte Tier und Umwelt ebenso schaden wie Fleisch und Wurst, doch verdrängte ich das gern.



Bis zu besagtem Selbstversuch, denn ich habe seither nie wieder tierische Lebensmittel konsumiert. Vielleicht, weil ich mich zum ersten Mal wirklich mit Nutztierhaltung beschäftigt habe, erschreckende Artikel gelesen und Horror-Dokumentationen wie »Dominion« gesehen habe. Vielleicht, weil es nach einem holprigen Start recht einfach war, Alternativen zu finden. Schnell merkte ich: Vegan kochen und backen ist weder einseitig noch besonders aufwendig. Ich esse abwechslungsreicher und ausgewogener als zuvor, fühle mich fitter und gesünder.



Ich ernähre mich bewusster, bin seltener krank und schone unsere Umwelt. Wichtiger ist mir jedoch, keine Schuld daran zu tragen, dass Tiere gequält und grausam getötet werden. Die Szenen aus den Schlachthöfen unserer Region haben mich wenig beeindruckt – ich habe schon schrecklichere Bilder gesehen.

Die aktuellen Vorkommnisse sind keine Einzelfälle. Ähnliches und Schlimmeres geschieht Tag für Tag. Und alle, die noch Fleisch, Wurst oder Milchprodukte konsumieren, tragen ihren Teil dazu bei. Auch wenn sie Bio-Fleisch vom »Metzger ihres Vertrauens« kaufen. Mir ist klar, dass die Menschheit nicht übernacht vegan wird. Doch vielleicht lässt sich der ein oder andere von unserer Serie inspirieren und greift beim nächsten Einkauf zur pflanzlichen Alternative.

Hintergrund: Ihre Geschichte interessiert uns Als Teil unserer Serie wollen wir auch Ihre Geschichte erzählen. Was hat Sie dazu bewogen, sich vegan zu ernähren - oder vielleicht auch "nur" vegetarisch? Vielleicht kommt ein Leben ohne Fleisch für Sie aber auch gar nicht in Frage - wenn ja, warum? Melden Sie sich gern bei uns, wir freuen uns und sind gespannt. Kontakt: E-Mail redaktion.obernburg@main-echo.de, Whatsapp: 0175 759 60 26.