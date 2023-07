Neue Müllbehälter, neuer Abholrhythmus

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 06.07.2023 - 12:37 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In der Müllabfuhr im Odenwaldkreis werden im nächsten Jahr etliche Veränderungen vorgenommen.

Umstrukturierung: Mit einer Satzungsänderung hat die Verbandsversammlung des Müllabfuhr-Zweckverbands Odenwald (MZVO) die Weichen gestellt für die weitreichendsten Veränderungen in der Müllabfuhr im Odenwaldkreis seit mehr als zwei Jahrzehnten. Von 1. Januar 2024 an, wird der Restmüll zum ersten Mal in neuen Behältern entleert, die mit einem größeren Volumen ausgestattet sind. Der Austausch der Behälter wird im vierten Quartal vorgenommen, kündigte Geschäftsführer Stephan Kelbert an. Alle üblichen 60-Literbehälter werden durch neue 120 Literbehälter ausgetauscht, die mit einem Chipsystem ausgestattet sind. Durch die elektronische Erfassung jedes Behälters zu einem Haushalt soll auch Missbrauch verhindert werden. Möglich war dies in Form zusätzlich besorgter Behälter, die außerhalb des Gebührensystems und damit illegal zur Entleerung an den Straßenrand gestellt wurden.

Mit dem neuen Jahr ändern sich auch die Abholzeiten. Die größeren Behälter werden im Rhythmus von vier Wochen geleert; bisher kam die Müllabfuhr jede zweite Woche, um den Restmüll abzuholen. Die Biotonne, die bisher jede Woche entleert wird, wird ab 2024 vierzehntägig angefahren. Betroffen von den Änderungen sind rund 40.000 Haushalte in allen Kommunen des Odenwaldkreises. Den umfangreichen Änderungen gingen Ausschreibungen für die Dienstleistungen voraus. Auch in den nächsten fünf Jahren wird die Abfallsammlung über das Michelstädter Unternehmen Reso GmbH erfolgen, das zwischenzeitlich zur Remondis-Gruppe gehört. Für die Papierverwertung kam die Firma Pre Zero GmbH (Leipzig) zum Zuge. Mit den aktuellen Beschlüssen seien die vor mehr als zwei Jahren gestellten Weichen für eine andernorts bereits übliche Praxis hin zu mehr Wirtschaftlichkeit gestellt worden, so Kelbert. Die Gebührensatzung bleibe unverändert.

Alternativvorschlag: Die Naturschutz- und Verkehrsverbände im Landkreis Darmstadt-Dieburg fordern vom Kreis Darmstadt-Dieburg und vom hessischen Verkehrsminister Al-Wazir den Stopp der Planung für den vierstreifigen Ausbau der Bundesstraße 45 zwischen Dieburg und Groß-Umstadt. Dieser wird von allen Odenwälder Landtagsabgeordneten, mit Ausnahme von Bündnis 90/Grüne, und deren Fraktionen im Kreistag als dringend erforderliche Maßnahme zur besseren Verkehrsanbindung in den Odenwaldkreis gefordert. »Besser wäre der Ausbau der Odenwaldbahn auf den Teilstrecken von Groß-Umstadt/Wiebelsbach nach Hanau und nach Darmstadt. Diese zukunftsorientierten Verbesserungen der Mobilität können voraussichtlich schneller als der Straßenausbau erfolgen und damit die B 45 zügig entlasten«, argumentiert Kurt Glogner, Mitglied im Vorstand des Kreisverbands Darmstadt-Dieburg des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Die Bahn sei bereits im Besitz der nötigen Grundstücke.

Mit dem Bau von zwei Begegnungsstrecken könne zusätzlich der Taktverkehr und die Zuverlässigkeit der Verbindungen erhöht werden. Wer dennoch weiter auf der Straße unterwegs sein möchte, könne von einer Ausweitung des Schnellbusangebotes profitieren. Nicht gelten lassen wollen die Verbände die Argumentation, der Straßenausbau sei erforderlich angesichts einer prognostizierten Steigerung der Kfz-Fahrten um 75 Prozent bis zum Jahr 2025. Dabei handle es sich um Angaben aus dem Jahr 2017, die eingetretenen Veränderungen in der Arbeitswelt, wie flexiblere Arbeitszeiten, Home-Office und Video-Konferenzen nicht gerecht würden.

Neuauflage: Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald hat gemeinsam mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald die Radkarten »Hessischer Odenwald Süd, Badischer Odenwald und Bergstraße« und »Hessischer Odenwald mit Bergstraße Nord« aktualisiert. Die Karten im Maßstab 1:30.000 beinhalten die Mountainbike-Strecken, ebenso alle markierten Radwege, die Wanderwege des Odenwaldklubs sowie alle Wandersteige. Wie es in der Meldung heißt, sind in den Karten auch geologische, kulturelle und landschaftliche Highlights angegeben sowie E-Bikeladestationen. GPS- Nutzer können auf UTM-Koordinaten zugreifen. Das beiliegende Begleitheft präsentiert die einzelnen Mountainbike-Strecken und ordnet sie einer der vier Schwierigkeitsgrade »Tour«, »Marathon«, »All Mountain« und »Enduro« zu. Die Karten sind im Buchhandel und bei den beiden Institutionen erhältlich.

Manfred Giebenhain