Neue Kinderkrippe in Kleinwallstadt feierlich eingeweiht

Neubau seiner Bestimmung übergeben

Kleinwallstadt 17.09.2023 - 17:10 Uhr 1 Min.

Einweihung der neuen Kinderkrippe in Kleinwallstadt: Geschenke und Glückwünsche gab es von den beiden anderen Kindergartenleiterinnen Corinna Wienand (Villa Kunterbunt) und Maria Scherger ("Wolkenpurzler") und an die Kindergartenleiterin Annika Ziegler (von rechts) Einweihung der neuen Kinderkrippe in Kleinwallstadt: Der kirchliche Segen kam von der evangelischen Pfarrerin Martina Haas und dem katholischen Pfarrer Markus Lang.

Zuvor hatten Bürgermeister Thomas Köhler und Architekt Josef Roth, nachdem sie in ihren Reden den Bauverlauf Revue hatten passieren lassen und das Konzept der neuen Einrichtung erläutert hatten, Leiterin Annika Ziegler den Schlüssel für das Gebäude übergeben. Den kirchlichen Segen erbaten der katholische Pfarrer Markus Lang und die evangelische Pfarrerin Martina Haas, damit die Kinder hier geborgen seien und auf das Leben vorbereitet werden können. Sie erlernten den Umgang mit der Umwelt, wie man sich nach einem Streit wieder versöhne und machten viele weitere Erfahrungen für ihr späteres Leben. Hier möge ein Ort der Geborgenheit, des Spielens und Lernens entstehen, an dem die jungen Bewohner ihre Begabungen entfalten können.

Die Vorsitzende des Trägervereins, Claudia Kempf, ging in ihrer Ansprach auf die Namensfindung und die vielen kleinen Dinge ein, die so ein Bau neben der Gebäudeerstellung mit sich bringe. Sie dankte namentlich den Personen, die auf kommunaler Ebene den Bau begleiteten und nach der Fertigstellung des Gebäudes für einen reibungslosen Umzug sorgten. Elisabeth Evans vom Caritas-Diözesanverband Würzburg, zuständig für die Kindertageseinrichtungen im Landkreis Miltenberg, sagte in ihrem Grußwort, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen zeige, dass die Lebensqualität im Ort stimme und Familien gerne hier wohnten. Mit einem Scheck über 300 Euro übergab sie auch ein passendes Hausschild.

Einen Scheck über den gleichen Betrag überreichten Gregory Trautmann und Thomas Scherz von der Firma Lithonplus, Baustofflieferant eines der am Bau beteiligten Unternehmen. 680 Euro war der Erlös von Straßenfesten in der Schleusenstraße, die Ali Rittger und Gerhard Herr an die Kinderkrippe spendeten.

Musikalisch begrüßten die Kindergartenkinder und die Leiterinnen der beiden weiteren Kindergärten »Wolkenpurzler« mit Maria Scherger und »Villa Kunterbunt« mit Corinna Wienand »Die kleinen Wallstädter«. Sie hatten auch Geschenke für die Kleinen und besondere Schlüsselanhänger für ihre Kolleginnen und Kollegen mitgebracht, die sie in einer Schatzkiste Kinderkrippenleiterin Annika Ziegler überreichten.

Bürgermeister Thomas Köhler verlas in seiner Ansprache noch einen schriftlichen Glückwunsch einer beteiligten Baufirma: »Es ist viel Zeit, Arbeit und Geld in dieses Projekt geflossen, aber es hat sich gelohnt. Die Kinder werden diesen Kindergarten lieben!«

