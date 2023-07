Neue Gebühren für Weilbachs Kita und Kindergarten zum 1. September

Weilbach. Industriegebäude mit großen Dachflächen mit viel Anteil an Regenwasser, das in die Kanalisation eingeleitet wird, aber mit geringem Wasserverbrauch, müssen derzeit oft weniger Gebühren zahlen als ein Wohnhaus, obwohl sie deutlich mehr Wasser in die Kanalisation einleiteten. Um in diesem Bereich für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, beschloss der Gemeinderat auf seiner Sitzung am Dienstag die Einführung einer Niederschlagswassergebühr, die hier für mehr Gerechtigkeit sorgen soll. Dafür soll künftig eine gesplittete Abwassergebühr sorgen. Dort werden die Gebühren für Wohnhäuser in etwa konstant bleiben, aber deutlich tiefer in die Tasche greifen als müssen Industriebauten mit großen versiegelten Flächen.

Dafür wird die bisher einheitliche Gebühr in zwei Varianten aufgeteilt: eine fürs Schmutzwasser und eine fürs Niederschlagswasser. Dabei soll die Schmutzwassergebühr wie bisher auf der Grundlage der verbrauchten Frischwassermenge berechnet werden. Die Gebühr fürs Niederschlagswasser hingegen, das ebenfalls per Kanal Richtung Kläranlage fließt, wird danach berechnet, wie groß die auf jedem Grundstück versiegelte und an die Kanalisation angeschlossene Flächen sind - etwa Dächer oder Einfahrten. Wo Wasser im Boden versickert oder Gärten bewässert werden, fällt keine Gebühr an. Denn dort werden keine kommunalen Anschlüsse in Anspruch genommen.

Ein maßgeblicher Faktor bei der Berechnung ist dabei der Grundstücksabflussbeiwert (GAB), für deren Berechnung eine Stufenskala mit sechs Stufen die Berechnungsbasis liefert. Mit ihm wird die Charakteristik der Überbauung und Befestigung bestimmt. Die Stufe 0 steht dabei für die niedrigste Versiegelung, die Stufe VI für die höchste. Die gebührenpflichtige Fläche eines Grundstückes errechnet sich aus der Multiplikation der tatsächlichen Grundstücksfläche und diesem GAB-Wert. Genaue Details erarbeitet derzeit die Kommunalberatung Schulte/Röder. Die erstellt derzeit auf Grundlage der Kanal-Abrechnungsdaten sowie Flurstücks- und Luftdaten die grundstücksbezogenen Erhebungsbögen.

Zisternen berücksichtigen

Das neue Verfahren ist ein Anreiz, Flächen zu entsiegeln und das Regenwasser zur Bewässerung des Gartens oder für die Toilettenspülung zu nutzen. Dazu hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, Zisternen mit Überlauf an die öffentliche Entwässerungseinrichtung gebührenmindernd zu berücksichtigen. Allerdings reicht hierfür eine Regentonne nicht aus. Zisternen mit einem Aufnahmevolumen unter dem Notüberlauf von mindestens 2,5 Kubikmetern müssen ortsfest installiert werden. Je vollem Kubikmeter wird die gebührenpflichtige Fläche bei diesen Zisternen um zehn Quadratmeter reduziert. Zisternen ohne Überlauf verfügen nicht über einen Anschluss und leiten demnach kein Niederschlagswasser ein. Die in eine solche Zisternenanlage entwässernden Flächen sind daher bei der Ermittlung der gebührenrelevanten bebauten und befestigten Flächen außer Acht zu lassen.