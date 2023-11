Neue Fastnachtskampange im Museumshof in Buchen eröffnet

Neckar-Odenwald-Kreis 14.11.2023 - 11:09 Uhr 1 Min.

Im Rahmen der Eröffnung der Fastnachtskampagne erhält Bürgermeister Roland Burger eine Martinsgans. Mit dieser begleicht die FG "Narrhalla" Buchen den Pachtzins für das Zunfthaus. Bild: Martin Bernhard

Tradition: Die FG Narrhalla Buchen hat am Samstag auf traditionelle Weise die Fastnachtskampagne eröffnet. Rund hundert Personen wohnten der Zeremonie im Museumshof bei. Zuvor waren die Narrenräte mit Schlafröcken bekleidet durch Vorstadtstraße und Marktstraße gezogen. Als Pachtzins für das Zunfthaus erhielt Bürgermeister Roland Burger eine Martinsgans. Mit dem Ablegen des Eids auf den Narrengott Jocus und dem Singen des Narrenmarsches »Kerl wach uff« erreichte die Zeremonie ihren Höhepunkt. Zum Abschluss floss Rotwein aus dem Narrenbrunnen, wenn man artig den Blecker gestreichelt und sein Hinterteil geküsst hatte.

Bestattungskultur: Buchen soll einen Waldfriedhof erhalten. Dieser könnte im Gewann »Wolfsgarten« zwischen Buchen und Hollerbach entstehen. Der Gemeinderat beschloss am Montag, nach einer Ortsbegehung über den Standort zu entscheiden. Bei der Auswahl des möglichen Standorts achteten die Mitarbeiter des Fachdienstes »Stadtwald« darauf, dass sich dort ein hoher Anteil an gesunden und hochstämmigen Laubbäumen befindet. Denn das Konzept eines Waldfriedhofs sieht vor, dass Urnen an Bäumen oder an Findlingen aus Stein beigesetzt werden. Es sei daran gedacht, eine Andachtsfläche in Form eines kleinen Kreises im Wald einzurichten. Bürgermeister Roland Burger will vermeiden, dass Trauerfeiern mit sehr vielen Leuten im Wald stattfinden. Dafür sollten die Aussegnungshallen in den städtischen Friedhöfen genutzt werden. Die Ortsbegehung ist für März geplant.

Kunst: Der Kunstverein Neckar-Odenwald zeigt im Rahmen des Jubiläums »1250 Jahre Stadt Buchen« im Kulturforum Vis-à-vis in Buchen Werke des Buchener Künstlers Werner Zeh. Diese wurde am Sonntag mit einer Vernissage mit mehr als hundert Gästen eröffnet. Bürgermeister Roland Burger bezeichnete nach einem Bericht in den Fränkischen Nachrichten Zeh als »Apostel der Kunst« in der Region. Dieser habe 1976 die »Kleine Galerie« in Buchen gegründet, das erste Forum für zeitgenössische Kunst im Neckar-Odenwald-Kreis. Auch Landrat Achim Brötel würdige die Verdienste des Künstlers, der in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden ist. Wie in einem Gespräch mit dem Künstler deutlich wurde, sei dieser zunächst durch die Figürlichkeit von Blaue Reiter und Expressionismus geprägt worden, bevor er zur Freiheit der Abstraktion gelangte und hier durch Experiment und Suche einen eigenen Weg fand. Die Ausstellung ist bis 17. Dezember dienstags bis freitags sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr in der Kellereistraße 23 geöffnet.

