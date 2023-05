Neue Fahrradständer für Weilbach gewünscht

Bürgerversammlung

Weilbach 01.05.2023 - 09:48 Uhr 2 Min.

In die leerstehenden Praxisräume in der Reuenthaler Straße in Weilbach soll im Laufe des Jahres wieder ein Arzt einziehen

Gabi Steegmüller meldete sich zu Wort. Sie wünschte sich mehr schöne, neue Fahrradständer im Ort, damit die Räder ordentlich abgestellt und gesichert werden können. Xaver Knöll regte an, kommunal mehr regenerative Energie in unterschiedlichen Energiewerken zu erzeugen. Haseler antwortete, dass solche Überlegungen sowohl im Ort als auch überörtlich angestellt werden.

Wie der Bürgermeister berichtete, ging die Gemeinde Weilbach keine größeren Baumaßnahmen in den vergangenen zwölf Monaten an. Knapp 60.000 Euro kostete die Sanierung des Sanitärbereichs und 26.000 Euro die Außenfassade der Sporthalle. Weiteres Geld nahm die Kommune in die Hand genommen, um am Sportplatz die Laufbahn zu erneuern, neue Geräte auf dem Spielplatz am alten Schulhof und eine Spielkombination im Kindergarten zu kaufen sowie in der Schule digitale Endgeräte, 48 iPads und Dokumentenkameras anzuschaffen.

Für Bauhof und Regionalmarkt wurde mit Unterstützung von Spendern ein Fahrzeug angeschafft. Bei Baumaßnahmen entstehen auf dem Friedhof neue Urnengräber. Brunnen im Ort sind saniert, ein Bücherschrank ist aufgestellt worden. Die Verwaltung erließ eine neue Gebührenordnung für die Nutzung kommunaler Gebäude. Um für die Folgen von Starkregenereignissen und bei Hochwasser besser geschützt zu sein, wird derzeit mittels eines Hochwasser-Audits nach geeigneten vorbeugenden Schutzmaßnahmen gesucht.

Erste Erfolge werden bereits erzielt, um das Wasser in der Fläche zu halten: Boden wird entsiegelt, Kanäle ertüchtigt, im Wald Biotope und Rückhaltebecken geschaffen und Bäche ausgebaggert. Für den Katastrophenschutz wurden neue Notstromaggregate angeschafft und für Weckbach ist die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs in Vorbereitung. Demnächst werden Spiel- und Bolzplätze für Jugendliche errichtet, Brückensanierungen stehen an. Wann der Glasfaserausbau in der Gemeinde beginnt, steht noch nicht fest.

Das Augenmerk der Bau- und Vermietungs-GmbH liegt derzeit auf den normalen Unterhaltsarbeiten im Gebäudebestand und Sanierungsarbeiten. Alle ihre Wohnungen und Geschäftsflächen sind vermietet.

Das Kommunalunternehmen, das derzeit den Hohlweg saniert, hat den Auftrag, entsprechend dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Abwassergebühren künftig getrennt zu berechnen. Bisher war die Bemessungsgrundlage für das Abwasserentgelt der Bezug von Trinkwasser. Künftig werden alle Einleitungen in das Kanalsystem zur Bemessung der Gebühr herangezogen. Das bedeute etwa, dass ein Firmengebäude mit großer Dachfläche, wenigen Toiletten und kleiner Küche entsprechend der Einleitung in das Kanalsystem deutlich mehr zahlen muss. Die neue Regelung soll zu Beginn des kommenden Jahres greifen.

Zum Abschluss erläuterte Haseler noch die Entwicklungen innerhalb der Gesundheits-Genossenschaft der Odenwald-Allianz und informierte, dass es demnächst wieder einen Arzt in Weilbach gäbe. Im Laufe des Jahres zieht die Arztpraxis Lutz, sollte die kassenärztliche Vereinigung zustimmen, von Amorbach in die leer stehenden Praxisräume in der Reuenthaler Straße.

Hans-Jürgen Freichel

Zahlen und Fakten: Markt Weilbach Ende 2022 haben 2.366 Personen in der Marktgemeinde Weilbach gelebt, davon 2.177 mit Hauptwohnsitz und 189 mit Nebenwohnsitz. Unter 18 Jahre sind 377 Bewohner, 534 sind über 65 Jahre alt. Der Schuldenstand der Gemeinde betrug zu Beginn des Jahres 2,6 Millionen Euro. Kassenkredite zur rechtzeitigen Zahlung von Rechnungen wurden in Höhe von 1,6 Millionen Euro aufgenommen. Der Wasserpreis beträgt seit Januar letzten Jahres 5,36 Euro, der Abwasserpreis seit Beginn dieses Jahres 3,47 Euro.