Neue Erkenntnisse zu Johannes Obernburger

Geschichte: In akribischer Kleinarbeit fördert Günther Koch Details zum Lebenslauf des Sekretärs von Kaiser Karl V. zutage

Obernburg 05.06.2023 - 10:36 Uhr 3 Min.

Günther Koch Durch diesen Adelsbrief mit der Unterschrift von Johannes Obernburger erwachte 1987 Günther Kochs Interesse an der historischen Persönlichkeit des kaiserlichen Sekretärs. Wer etwas über eine Person herausfinden will, die vor 500 Jahre gelebt hat, muss oft in vielen verschiedenen Archiven nach Akten und Urkunden fahnden.

Das Leben von Obernburger zu rekonstruieren, war für Koch, der heute in Dachau lebt, enorm wichtig: Die Persönlichkeit des Mannes, der Kaiser Karl V. auf seinen Reisen in Europa begleitet hatte, zog ihn in ihren Bann. Vor 71 Jahren erfuhr er erstmals von dessen Existenz: "Und zwar beim Obernburger Apfelblütenfest." Bekannt war Koch zudem das Epitaph, also die Gedenktafel, im Kirchturm von St. Peter und Paul samt Infotafel und Übersetzung der Inschrift. Durch Kochs Recherchen ist nun klar: In beide Tafeln haben sich Fehler eingeschlichen. Zum 471. Todestag von Obernburger am 21. Juni sollen laut Koch zwei neue Tafeln in der Turmpassage der Stadtpfarrkirche angebracht werden.

Im späten Mittelalter war nicht nur das Reisen strapaziös, auch vom heutigen Nachrichtenwesen konnten die Menschen nur träumen. Dies macht es so schwierig, die Biografie eines Menschen, der vor 500 Jahren gelebt hat, zu rekonstruieren: Auf Knopfdruck geht da gar nichts. Koch klaubte aus etlichen Archiven Puzzlesteine aus dem Leben von Obernburger zusammen. Seine erste große Recherche führte ihn 1989 nach Wien: "Im Haus-, Hof- und Staatsarchiv schaute ich mir Reichsregisterbücher an. Dabei eröffnete sich mir eine neue Welt." Der pensionierte Vermesser stieß auf 50 Fundstellen, die davon berichteten, wo Obernburger überall war.

Heute kann Koch als intimer Kenner von Obernburger bezeichnet werden: Wohl kaum jemand weiß um so viele Einzelheiten aus dessen Leben. Kochs Recherche begann 1987 zufällig damit, dass er im Dienstzimmer des Präsidenten des Landesvermessungsamts auf einen Adelsbrief mit der Unterschrift von Obernburger stieß: "Das entfachte in mir eine gewaltige Neugier." Und zwar aus zwei Gründen: "Ich interessiere mich für Geschichte und ich bin ein gläubiger Mensch." Dass Obernburger die Kämpfe der Reformationszeit miterlebt hatte, befeuerte Kochs Interesse.

Wenn kein Augen- und kein Ohrenzeuge mehr existiert, muss Geschichte rein aus historischen Quellen rekonstruiert werden. Doch wie geht man dabei vor, wenn man kein ausgebildeter Historiker ist? "Ich erkundigte mich damals als erstes bei meinem Chef, wie ich mehr über Johannes Obernburger erfahren könnte", erzählt Koch. Schritt für Schritt erschloss sich der Dachauer sein Recherchefeld. 1996 hielt er sich drei Tage in der Vatikanbibliothek in Rom auf: "Dort entdeckte ich in einer Handschrift ein schönes, großes Prachtwappen von Johannes Obernburger. Das war für mich ein ganz großer Erfolg." Das Wappen erzählte davon, dass Obernburger 1537 in Spanien geadelt worden war.

Koch erfuhr allerdings auch, dass man manchmal noch so lange in Archiven stöbern kann, ohne Antworten zu erhalten. So wollte er einen Quellenbeleg für Obernburgers Theologiestudium in Mainz finden. Der ehemalige Vermessungsdirektor fahndete in Universitätsmatrikeln, ohne konkrete Angaben zu finden. Dafür fand er anderes heraus - zum Beispiel, dass Obernburger nie, wie es heute noch auf der Infotafel steht, kaiserlicher Kaplan gewesen war. Auch gibt es keinen Nachweis für die angeblich Stiftung der Obernburger Freischule durch ihn: "Obernburger starb urkundlich belegt ohne Testament und letzten Willen."

Im Nationalarchiv in Brüssel war Koch, um nachzuforschen, ob es dort irgendeinen interessanten Quellennachweis gibt. Was er durch seine Recherchen an vielen Orten heute sicher sagen kann: "Johannes Obernburger war, anders, als es auf der alten Infotafel steht, nie Doktor beider Rechte gewesen." Noch einen Fehler entlarvte er: "Es heißt, Johannes Obernburger war Gouverneur in Kärnten, doch diese Angabe beruht auf einem Übersetzungsfehler." Das Todesdatum wurde lange ebenfalls falsch angegeben. Koch erfuhr durch einen Brief, dass Obernburger gegen 20 Uhr des 21. Juni 1522 einen tödlichen Unfall in einer Herberge hatte.

Faszinierend bis heute bleibt für Koch, dass Obernburger über unglaubliche körperliche und seelische Kräfte verfügt haben musste: "Er scheint gearbeitet zu haben wie ein Verrückter." Kochs Überzeugung, dass Obernburger trotz aller Strapazen 66 Jahre alt geworden ist, hatte ihn in Konflikt mit einem potenziellen Verleger gebracht: Eine bereits 2002 konzipierte Biografie ist nie erschienen, weil der Verleger am für damalige Verhältnisse hohen Lebensalter zweifelte. Erst 2021 fand Koch unumstößliche Belege für seine Überzeugung: "Dass er um 1486 als Johannes Schmidt in Obernburg geboren wurde, ist jetzt sicher."

Nach langer und langwieriger Suche ein Geheimnis herausbekommen zu haben, macht glücklich. So ist das auch bei Koch, der seine Recherchen im vergangenen Jahr nach vielen Aufs und Abs in einem im Selbstverlag publizierten Büchlein mit der Überschrift "Vom Stiftshof in die Welt" abschließen konnte. Insgesamt zehn falsche Annahmen über Johannes Oberburger und dessen Bruder Peter hat er widerlegen können. So starb Peter Obernburger nicht am 16. März des Jahres 1552, sondern ein Jahr später. "Seit mein Lebenswerk beendet ist, bin ich ein absolut glücklicher Mensch", bekennt der Hobbyhistoriker.

pat

Hintergrund: Obernburger-Biographie Unter der Überschrift "Vom Stiftshof in die Welt" publizierte Günther Koch 2022 alles, was er seit 1987 über Johannes Oberburger und dessen Bruder Peter herausgefunden hatte. Er übergab seine Publikation dem Stiftsarchiv in Aschaffenburg sowie der Stadt Obernburg. Sein Beitrag ist in Band 15 der Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg veröffentlicht.