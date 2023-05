Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Bücherbox in Obernburg verlockt zum Schmökern

Obernburg 24.05.2023 - 09:31 Uhr < 1 Min.

Stolz auf ihre Arbeit ist den zwölf jungen Zimmerern bei der Einweihung der Bücherbox anzusehen. Links die Lehrerin Corinna Schnabel, daneben Bibliotheksleiterin Barbara Hohm, rechts die Vorsitzende des Freundeskreises Sabine Klimmer.

»Zugreifen und Lesen« lautete das Stichwort von Barbara Hohm bei der Einweihung des Schrankes aus Lärchenholz, den zwölf junge angehende Zimmerer in ihrem Berufsgrundschuljahr an der Berufsschule Obernburg zusammen mit ihrer Lehrerin Corinna Schnabel gebaut haben und am Dienstagmittag als Geschenk dem Bürgermeister und dem Büchereiteam öffentlich übergaben.

Vor vier Monaten wurde die ehemalige Bücherbox durch einen Brandanschlag zerstört - ein Schrecken für Leser, die in den fünf Jahren des Bestehens schätzen gelernt hatten, dass Barbara Hohm und das Team der Stadtbücherei die Box regelmäßig neu befüllt hatten.

Knapp 100 Bücher stehen aktuell wieder für Leseratten parat, unter anderem Klaus Peter Wolfs »Totenstille im Watt«, J. K. Rowlings »Plötzlicher Todesfall«, Hera Linds »Vergib uns unsere Schuld«, »Drachenreiter« von Cornelia Funke und Bilderbücher wie »Kleine Leute, große Pläne«, aber auch Zafons Kultroman »Im Schatten des Windes«. Aus der Stadtbücherei werden regelmäßig gute und auch gut erhaltene Bücher einsortiert, sobald sich in der neuen Box Lücken auftun.

hlin