Röllbacher Neubaugebiet soll Spielstraße werden

Rat beschließt Maßnahme zur Verkehrsberuhigung

Röllbach 19.05.2023 - 16:07 Uhr < 1 Min.

Das Röllbacher Neubaugebiet Am Bangert (Foto) - auch der Straßenname für das Areal - wird als Spielstraße ausgewiesen, voraussichtlich ab der kleinen Brücke nach der Einfahrt von der Röllfelder Straße. Dies beschloss der Gemeinderat am Dienstag und reagiert damit auf Bürgeranliegen - Anwohner machten auf zu schnelle Fahrzeuge aufmerksam.

Die Anwohner hatten gegenüber der Gemeinde per Schreiben erklärt, dass sich viele Autofahrer nicht an Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern halten würden. Unter anderem, weil sie das Schild an der Einfahrt nicht wahrnehmen würden - Grund seien Größe und Position des Hinweises. Allerdings könne es selbst bei Einhaltung des Tempo 30 bereits, so die Anwohner weiter, im Bereich der schlecht einsehbaren Kurve zu Gefährdungen von Fußgängern kommen. »Gerade, da in unserer Straße aktuell in Summe 25 Kinder wohnen und es keine Gehwege gibt, halten wir Maßnahmen zum Schutz der Kleinsten für unbedingt notwendig«, schrieben die Anwohner und baten um Prüfung der Situation und entsprechende Lösungsmöglichkeiten, boten den Dialog mit der Gemeinde an. Am 9. Mai hatte ein Vor-Ort-Termin mit den Antragstellern und weiteren Anwohnern stattgefunden, bei dem verschiedene Maßnahmen zur Entschärfung der Situation zur Sprache kamen.

Wie Bürgermeister Michael Schwing nun mitteilte, habe er Rücksprache mit der Verkehrsbehörde im Miltenberger Landratsamt gehalten. Nach deren Einschätzung sei beispielsweise die Installation Bodenwellen nicht sinnvoll, die Situation solle mit Beschilderung verbessert werden. Demnach entschied sich der Gemeinderat nun mehrheitlich für die Ausweisung als Spielstraße. Schwing erklärte, die Maßnahme solle je nach vorhandener Kapazität vom Bauhof zeitnah umgesetzt werden.

mab