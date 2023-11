Nest der Asiatischen Hornisse in luftiger Höhe entfernt

Aktion mit Kran in Obernburg

Obernburg 02.11.2023 - 15:19 Uhr 2 Min.

In diesem Nest lebten 600 Tiere der invasiven Art.

Die Asiatische Hornisse gilt als Bedrohung für Honigbienen, weil sie sich zu einem großen Teil von den kleineren Insekten ernährt. Das Nest in Obernburg ist das erste in Bayern gefundene Sekundärnest und damit das erste Nest, das nicht in Bodennähe, sondern in großer Höhe gefunden wurde. Bereits im August war ein sogenanntes Primärnest in Obernburg entfernt worden.

Leiter der Taskforce

Einige Monate zuvor, im Mai, hatte sich eine regionale Taskforce zur Bekämpfung der invasiven Art gebildet. Zu ihr gehören Vertreter aus den Kreisen Miltenberg, Main-Spessart und Aschaffenburg sowie aus der Stadt Aschaffenburg. Der Leiter dieser Taskforce ist der Erlenbacher Matthias Meidel.

Ein Schädlingsbekämpfer wurde mit einer Krangondel zum Nest transportiert.

Meidel hatte das sekundäre Nest in den Obernburger Baumkronen zusammen mit zwei weiteren Mitstreitern am vergangenen Samstag gesichtet. Einem Obernburger Bürger und einer Obernburger Imkerin waren die Tiere in ihren Gärten aufgefallen. Meidel und sein Team konnten das Nest finden, indem sie anhand der Sichtungen einen Kreuzungspunkt berechneten. Meidel meldete den Standort der Unteren Naturschutzbehörde in Miltenberg. Daraufhin erhielt ein Schädlingsbekämpfer aus dem hessischen Richen bei Groß-Umstadt den Auftrag, das Nest zu entfernen.

Ast abgetrennt

»Er wurde in einer Gondel hochgezogen und begann zuerst damit, die an- und abfliegenden Insekten mit einem Staubsauger einzusaugen«, schildert Meidel. Das dauerte circa eineinhalb Stunden. Alle Insekten wurden dabei in einer Box gesammelt. »Der Anzug bei so einer Arbeit muss sehr dick und komplett geschlossen sein, denn diese Hornissen sind bei Annäherung ans Nest sehr aggressiv«, so der Leiter der Taskforce weiter. Nach dem Absaugen wurden Äste entfernt, um das Nest in einen großen Sack packen zu können. Danach wurde der Hauptast abgetrennt und das Nest langsam zu Boden gelassen.

Dort angekommen übernahm eine Fachberaterin vom Veitshöchheimer (Kreis Würzburg) Institut für Bienen und Imkerei das Nest samt den eingesaugten Insekten, die mit CO2 betäubt wurden. Zum Transport wurde das Nest in einer Regentonne verstaut und dessen Deckel verklebt.

Die Tiere sollen nun mikroskopisch untersucht werden, um genetische Zusammenhänge herauszufinden und mehr über die Tiere zu erfahren. Meidel ist allen Beteiligten dankbar, dass »alles in ruhiger und harmonischer Atmosphäre bestens geklappt hat«.

Appell an die Bevölkerung

Meidel richtet aber auch einen Appell an die Bevölkerung. Es könne sein, dass aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit bereits einige Königinnen aus dem Nest ausgeflogen seien. Sie könnten überwintern und neue Nester gründen. »Das muss im Frühjahr unbedingt beobachtet, die Nester erkannt und eliminiert werden«, so der Erlenbacher. In mehreren Fällen seien die Tiere zwar beobachtet, aber nicht gemeldet worden, so Meidel. Dies sei bei Imkern und der Unteren Naturschutzbehörde möglich.

