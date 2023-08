Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Naturpark Spessart-Ranger spricht über die größte Katze Europas

Andreas Gries: »Wo der Luchs ist, ist eine heile Welt«

Ein Luchs ist im Hafenlohrtal (Kreis Main-Spessart) von einer Wildkamera fotografiert worden. Ein Luchs zeigt seine Zähne in einem Brandenburger Wildpark. Foto: Patrick Pleul (dpa) Zwei junge Luchse im Nationalpark Bayerischer Wald. Foto: Peter Auerbeck/Nationalpark Bayerischer Wald/dpa

Wie viele Luchse gibt es im Naturpark Spessart? Können Sie das genau sagen?

Nein, das können wir leider noch nicht. Bis jetzt gibt es einen Luchs, den wir genetisch nachweisen konnten. Es gehen aber aus allen Himmelsrichtungen des Spessarts Meldungen ein. Über die genaue Anzahl können wir trotzdem nur spekulieren.

Wo wurde dieser genetische Nachweis erbracht?

Das war im Hafenlohrtal (Kreis Main-Spessart). Da haben wir einen Luchs mit der Wildkamera fotografiert. Daraufhin haben wir einen Lockstock installiert. Das ist ein Kantholz, das ungefähr einen Meter hoch ist. Daran haben wir ein Lockmittel geschmiert. Dafür haben wir Bibergeil verwendet. Das ist ein Sekret, das der Biber an der Analdrüse ausscheidet. Der Luchs hat sich daran gerieben und dabei Haare hinterlassen. Anhand der Haarwurzel hat das Senkenberginstitut für Wildtiergenetik in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) den Nachweis erbracht. Das war im vergangenen Jahr im Frühling.

Von einem Lockstock höre ich jetzt das erste Mal...

Das Arbeiten mit Lockstöcken kommt aus dem Wildkatzen-Monitoring. Dass es beim Luchs geklappt hat, war bayernweit das erste Mal. Ich hatte mich mit einem Kollegen aus dem Harz besprochen. Er sagte: Das sei schwierig. Bei uns hat es aber funktioniert.

Gibt es auch im Kreis Miltenberg Nachweise für den Luchs?

Ja. Aus der Gegend um Dorfprozelten gab es im vergangenen Jahr im Mai den Nachweis mit einer Fotofalle.

Rufen auch manchmal Leute bei Ihnen an, um zu melden, dass sie einen Luchs gesehen haben?

Das ist relativ selten. Ist ja klar, bei der geringen Anzahl der Tiere. Wir bekommen aber doch immer wieder mal Meldungen und Handyfotos. Bei denen braucht man teilweise Fantasie, um zu erkennen, ob das ein Luchs ist (lacht). Ich bitte aber alle, die einen Hinweis auf Luchs oder Wolf haben, dies beim Landesamt für Umwelt oder dem Naturpark Spessart zu melden.

Könnte es nur ein einziges Tier sein, das durch den Naturpark streift?

Das ist eher unwahrscheinlich. Den Luchs, den wir im Landkreis Main-Spessart dokumentiert haben, haben wir zwei Jahre in Folge dokumentiert. Das schließt darauf, dass er dort sein Revier hat. Aufgrund der Meldungen die aus allen Himmelsrichtungen eingehen - und das sogar relativ zeitgleich -, würde ich davon ausgehen, dass es tatsächlich mehrere Tiere sind. Denn die Meldungen reichen vom Kahlgrund (Kreis Aschaffenburg) bis Marktheidenfeld (Kreis Main-Spessart) und von Dofrprozelten bis Rothenbuch (Kreis Aschaffenburg).

Der Luchs war ja auch lange Zeit ausgerottet, oder?

Ja. Der Luchs war über 300 Jahre lang komplett von der Bildfläche verschwunden. Die ersten Meldungen gab es tatsächlich schon in den 1980er Jahren, als man nachts Luchsrufe gehört hat. Aber niemand konnte das genau dokumentieren. 2017 gab es dann ein Foto von einer Wildkamera der bayerischen Staatsforsten. Dann ist vier Jahre lang nichts passiert, bis wir vom Naturpark her Bilder liefern konnten.

Liegen die vermehrten Nachweise auch daran, dass jetzt mehr Wildkameras installiert sind?

Das liegt mit Sicherheit auch daran. Der Luchs ist ein sehr heimliches Tier. Dass man ihn zufällig antrifft und auch noch einen Fotoapparat dabei hat, grenzt an ein Wunder.

Wieso wurde er überhaupt ausgerottet?

Er wurde gejagt bis zum bitteren Ende. Ein Luchs frisst ein Reh pro Woche. Damit war er Nahrungskonkurrent für den Menschen. Er hat zu den sogenannten »schadhaften Tieren« gehört.

Wie kam der Luchs dann zurück in unsere Region?

Es gab Wiederansiedelungsprojekte im Harz und im bayerischen Wald. Man vermutet, dass die Luchse vom Harz aus über die Rhön zu uns kamen, und zwar über mehrere Generationen.

Nimmt die Population zu?

Wir gehen von einer sehr, sehr langsam ansteigenden Population aus. Das ist aber so ein bisschen Wunschdenken. Ich habe einmal die Meldung bekommen, dass bei Mespelbrunn (Kreis Aschaffenburg) eine Luchsin mit Jungen über eine Wiese gelaufen wäre, aber eine tatsächliche Bestätigung dafür gibt es bisher nicht. Reguliert wird das Ganze über das Nahrungsangebot. Da, wo kein Reh oder Hase über die Wiese hoppelt beziehungsweise läuft, wird sich der Luchs langfristig nicht halten. Wer will schon aufs allertiefste Land ziehen, wo man 50 Kilometer zum nächsten Supermarkt hat (lacht)?

Sie sprechen von Wunschdenken, dass der Luchs sich bei uns vermehrt. Der Wolf dagegen steht am Pranger...

Ja. Der Luchs hat eine deutlich höhere Akzeptanz. Es kommt extremst selten vor, dass er sich an Nutztieren vergeht. Und es gibt keine Schauergeschichten über ihn. Der Luchs hat in der breiten Masse ein ganz gutes Ansehen.

Sie vom Naturpark Spessart fänden es also gut, wenn er sich bei uns vermehrt?

Ja, wir würden es auf jeden Fall begrüßen, wenn er tatsächlich heimisch ist und sich reproduziert.

Warum genau?

Weil er grundsätzlich hierher gehört. Hätten wir nicht massiv eingegriffen, wäre er nicht ausgerottet worden. Da wo der Luchs ist, ist eine heile Welt. Wenn er sich hier niederlässt, heißt das, dass der Naturhaushalt zum Großteil in Ordnung ist.

Was sind Gefahren für den Luchs?

Die Zersiedelung. Ich würde behaupten, dass die Haupttodesursache der Straßenverkehr ist. Im bayerischen Wald ist es auch die Jagdwilderei.

Können Sie vom Naturpark Spessart den Luchs fördern?

Aktiv können wir nicht viel machen. Das Einzige, was wir leisten können, ist Aufklärungsarbeit. Also informieren, dass so etwas wie Wilderei gar nicht erst zum Problem bei uns wird.



Wer einen Luchs oder Wolf sieht oder fotografiert, sollte dies dem Naturpark Spessart oder dem bayerischen Landesamt für Umwelt melden: info@naturpark-spessart.de; fachstelle-gb@lfu.bayern.de

Julie Hofmann

Hintergrund: So lebt der Luchs Naturpark-Ranger Andreas Gries gibt Einblicke in die Lebensweise des Luchses. Laut dem Experten lebt der Luchs in störungsarmen, waldreichen Gebieten. Er ist überwiegend nachtaktiv. Der Luchs sei ein Lauer- oder Ansitzjäger. "Er sucht sich eine vielversprechende Stelle aus und wartet, bis zum Beispiel ein Reh vorbeikommt", weiß Gries. "Das wird durch einen gezielten Kehlbiss getötet." Zudem sei der Luchs einzelgängerisch. Die Jungen dürften aber eineinhalb Jahre lang bei der Mutter bleiben. Grundsätzlich habe das Tier sehr große Revieransprüche: Bei Weibchen seien die Reviere zwischen 50 und 150 Quadratmetern groß und bei Männchen zwischen 100 und 400 Quadratmetern. "Gegenüber anderen Männchen werden Reviergrenzen ganz streng verteidigt", so der Experte. Das könne zu Kämpfen führen, die bis zum Tod gehen. In der sogenannten Ranzzeit, die von Februar bis März dauere, finden sich Männchen und Weibchen über den Duft oder über Rufe. Das Weibchen sei dann zweieinhalb Monate lang trächtig. Es bringe zwei bis fünf Jungen zur Welt. "Dabei ist es keine Seltenheit, dass nur eines das erste Jahr überlebt", sagt Andreas Gries. (juh)

Hintergrund: Naturpark, Andreas Gries und große Beutegreifer Der Naturpark Spessart umfasst laut Webseite ein 2.440 Quadratkilometer großes Gebiet zwischen Odenwald, Rhön und Vogelsberg. Dies sei so groß wie etwa 342.000 Fußballfelder. Der Naturpark hat einen hessischen und bayerischen Teil: Der hessische liegt im Kreis Main-Kinzig, der bayerische umfasst weite Teile der Kreise Aschaffenburg, Miltenberg, Main-Spessart sowie Flächen der kreisfreien Stadt Aschaffenburg. Naturpark-Ranger Andreas Gries mit einem ausgestopften Luchs. Insgesamt gibt es in diesem Gebiet drei Ranger. Einer davon ist Andreas Gries. Er ist etwa dafür zuständig, Führungen zu geben. Er betreibt aber auch Naturschutz und Landschaftspflege. Außerdem erfasst er, welche verschiedenen Arten es im Naturpark gibt. Der 41-Jährige ist auch Mitglied des bayerischen Netzwerks "Große Beutegreifer". Zu den großen Beutegreifern zählen Wolf, Bär und Luchs. Etwa 140 ehrenamtlich tätige Personen – darunter Jäger, Förster und Landwirte – sind vor Ort Ansprechpartner für Betroffene. Das ist auf der Seite des bayerischen Landesamts für Umwelt nachzulesen. Ihre Hauptaufgabe ist die Dokumentation von möglichen Hinweisen, wie zum Beispiel Fährten oder Risse. (juh)