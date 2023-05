Naturfreunde Deutschlands wandern für den Frieden durchs Mainviereck

Vom 19. bis 21. Mai

Miltenberg 15.05.2023 - 15:40 Uhr 2 Min.

Organisiert werden die Etappen im Mainviereck von Jürgen Ihle, der bei den Naturfreunden Würzburg als Wanderleiter aktiv ist. Die Wanderung führt etwa über den Nibelungensteig und den Taubertal Panoramaweg. Aber auch die Miltenberger Altstadt ist Teil des Laufwegs. Die einzelnen Etappen haben jeweils eine Länge von 14 bis 16 Kilometern. Geplant ist, dass die Gruppe am Freitag in Kleinheubach ankommt. Von dort geht es am folgenden Tag nach Miltenberg. Am Sonntag wandert die Gruppe von Freudenberg nach Wertheim.

Bereits 2021 - also vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine - war die Gruppe für den Frieden unterwegs. Der diesjährige Marsch steht ganz im Zeichen des Konflikts. Ende 2022 verabschiedete der Verein eine Friedensresolution mit dem Titel "Nein zur Logik des Krieges - Ja zur Sprache des Friedens", in der sie ihre politischen Forderungen festhielt. Der Tenor: Keine Waffenlieferungen, dafür Verhandlungen. Dennoch benennt die Resolution Wladimir Putins Regime klar als Aggressor des Konflikts.

Diese Resolution übergeben die Wanderer lokalen Politikern, mit denen sie sich auf der Route treffen. Generell sei die Resonanz sehr gut, erzählt Ihle. Unter anderem ist ein Treffen mit Kleinheubachs Bürgermeister Thomas Münig (SPD) am 19. Mai geplant. "Wie hoch die Werte unserer Freiheit und Demokratie anzusiedeln sind, ist vielen im Alltag oft nicht mehr bewusst. Frieden bedeutet Arbeit miteinander. Durch die Friedenswanderung wird darauf aufmerksam gemacht, das möchte ich unterstützen", erklärt er seine Beweggründe für das Treffen auf Nachfrage unseres Medienhauses.

Der Miltenberger Bürgermeister Bernd Kahlert (CSU) lehnte ein Treffen mit den Friedenswanderern dagegen ab. Dabei verwies er auf Nachfrage auf seine Verpflichtung zur Neutralität: "Aus diesem Grunde nehme ich nicht an politischen Demonstrationen in meiner amtlichen Eigenschaft als Bürgermeister teil."

Ihle glaubt nicht, dass die Wanderung selbst auf der großen politischen Bühne etwas bewegen wird. Ziel sei eher, "dass man Leute aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten mit der Politik zusammenbringt und Ideen austauscht". Aus bisheriger Erfahrung schätzt Ihle, dass die Wanderung dabei sehr verschiedene Menschen anziehen wird. "Vom Akademiker bis Arbeiter ist alles dabei", erklärt er. Niemand laufe die ganze Strecke mit, sondern immer nur wenige Etappen oder sogar nur eine einzige. Im Regelfall seien Teilnehmer eher älter. Aber 2021 wanderten auch Familien und Jugendliche mit. Dabei ist laut Webseite der Naturfreunde aber nicht jeder bei der Wanderung erwünscht: Antidemokraten und Anhänger von Verschwörungsmythen sind ausdrücklich nicht willkommen.

Bereits am 26. April hat die "Frieden in Bewegung"-Wanderung in Straßburg begonnen. Am 2. Juli, nach fast 70 Etappen, soll sie beim Konzentrationslager Theresienstadt in Tschechien enden.

Maximilian John

Hintergrund: Naturfreunde Deutschlands Die Naturfreunde Deutschlands sind ein bundesweit aktiver sozialer Verein. Er setzt sich für die Förderung von Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur ein. Nach eigener Angabe hat der Verein über 65.000 Mitglieder. Politisch steht er der SPD nah. So war etwa der frühere Bundezkanzler Willy Brandt Mitglied der Naturfreunde. Im Mainviereck gibt es mehre Ortsgruppen, unter anderem in Aschaffenburg und Obernburg.